Advierten que es peligroso dejar abierta la sesión de WhatsApp Web por robo de datos y fraudes + Agregar ámbito en









Cerrar la pestaña del navegador no desconecta la cuenta y deja la sesión activa en segundo plano, según advirtió la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Cibercrimen.

Expertos recomiendan a cerrar la sesión de forma manual y reforzar los controles en computadoras compartidas o de uso laboral.

Mantener abierta la sesión de WhatsApp Web expone la cuenta a accesos no autorizados, robo de información y estafas digitales, advirtieron desde la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Cibercrimen (Nctau), organismo dependiente del Centro Indio de Coordinación contra el Cibercrimen (I4C).

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El organismo instó a los usuarios a extremar las precauciones al operar desde una computadora y a evitar el envío de datos sensibles por esta vía, en especial en equipos compartidos, oficinas o entornos donde se maneje información crítica.

Qué pasa con WhatsApp Web si no se cierra la sesión El error más frecuente consiste en suponer que cerrar la pestaña o la ventana del navegador alcanza para cortar el vínculo con la cuenta. Sin embargo, la sesión continua activa en segundo plano, lo que facilita que terceros ingresen sin dejar rastros inmediatos ni generar alertas en el propietario.

El riesgo aumenta en oficinas, computadoras de uso compartido o puestos de trabajo considerados de alto riesgo, donde circulan documentos gubernamentales, financieros, organizacionales o confidenciales. A ello se suma el peligro de los programas pirata o crackeados, que suelen incluir malware capaz de robar cookies o tokens de sesión sin necesidad de acceso físico al equipo.

Alerta por robo de datos Cuando un atacante toma el control de una sesión abierta, accede a las conversaciones privadas, a los grupos y a los archivos descargados en la computadora. A partir de ese acceso, puede cometer distintos tipos de fraudes:

Suplantación y estafas a contactos : los delincuentes emplean la agenda de la víctima para realizar estafas financieras, campañas de phishing y maniobras de ingeniería social apoyándose en la confianza hacia el remitente real

: los delincuentes emplean la agenda de la víctima para realizar estafas financieras, campañas de phishing y maniobras de ingeniería social apoyándose en la confianza hacia el remitente real Exposición de chats y archivos : quedan al alcance tanto las conversaciones grupales con datos sensibles como los documentos almacenados en el equipo

: quedan al alcance tanto las conversaciones grupales con datos sensibles como los documentos almacenados en el equipo Clonación mediante códigos QR falsos: se montan sitios que imitan la interfaz oficial para vincular la cuenta al navegador del atacante si el usuario escanea el código en una página falsa Cómo proteger el WhatsApp Web Para reducir la exposición de la cuenta y prevenir intrusiones, las autoridades y especialistas recomiendan aplicar medidas tanto en el navegador como en el teléfono: Cerrar la sesión de forma manual : finalizar la conexión al terminar de usar la computadora y evitar equipos públicos o prestados, como cibercafés, centros de negocios de hoteles o portátiles de terceros.

: finalizar la conexión al terminar de usar la computadora y evitar equipos públicos o prestados, como cibercafés, centros de negocios de hoteles o portátiles de terceros. Usar modo incógnito ante una urgencia : si no queda otra alternativa que conectarse desde un equipo ajeno, recurrir a la navegación privada y cerrar la sesión al finalizar.

: si no queda otra alternativa que conectarse desde un equipo ajeno, recurrir a la navegación privada y cerrar la sesión al finalizar. Mantener el software actualizado y evitar descargas dudosas : actualizar sistemas operativos, navegadores y herramientas de seguridad, sin instalar programas no verificados ni abrir archivos sospechosos.

: actualizar sistemas operativos, navegadores y herramientas de seguridad, sin instalar programas no verificados ni abrir archivos sospechosos. Activar las funciones de seguridad de la cuenta : configurar el bloqueo de pantalla con contraseña en WhatsApp Web, revisar los equipos conectados desde Ajustes y Dispositivos vinculados en el celular, comprobar que la dirección sea exactamente web.whatsapp.com antes de escanear un código QR y habilitar la verificación en dos pasos con correo de respaldo.

: configurar el bloqueo de pantalla con contraseña en WhatsApp Web, revisar los equipos conectados desde Ajustes y Dispositivos vinculados en el celular, comprobar que la dirección sea exactamente web.whatsapp.com antes de escanear un código QR y habilitar la verificación en dos pasos con correo de respaldo. Denunciar irregularidades: reportar de inmediato ante las autoridades si se detectan mensajes enviados sin permiso, notificaciones extrañas o respuestas inusuales de los contactos.

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