La Selección argentina ya está en Dallas para enfrentar a Austria

La Albiceleste dejó Kansas City y se instaló en Texas para disputar los dos últimos partidos de la fase de grupos. Tras el histórico debut ante Argelia, buscará un triunfo que le asegure el pase a los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina l legó este sábado a Dallas, ciudad en la que afrontará los próximos compromisos del Mundial 2026 . Luego de un entrenamiento de baja intensidad, el plantel encabezado por Lionel Scaloni se trasladó a Texas para preparar el duelo ante Austria, que podría sellar su clasificación a los 16avos de final.

El seleccionado nacional aterrizó en la ciudad estadounidense tras un vuelo chárter de aproximadamente una hora y media y quedó alojado en el hotel Adolphus , donde permanecerá concentrado durante los próximos días.

Argentina enfrentará a Austria este lunes 22 de junio desde las 14:00 (hora argentina) , por la segunda fecha del Grupo J , con la posibilidad de asegurar de manera anticipada su presencia en la próxima instancia de la Copa del Mundo.

La llegada a Dallas se produjo después de una práctica liviana en la que el cuerpo técnico trabajó aspectos tácticos y posicionales pensando en el conjunto austríaco. Además, el plantel ensayó distintas variantes de pelota parada , tanto en ataque como en defensa, con el objetivo de ajustar detalles y minimizar el desgaste físico.

El equipo de Lionel Scaloni atraviesa un gran momento tras el contundente 3-0 sobre Argelia en el debut mundialista. Aquella victoria quedó marcada por el histórico hat-trick de Lionel Messi, quien además se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.

Cuándo regresa a Kansas la Selección argentina

Tras el encuentro frente a Austria, la delegación volverá a pasar la noche en Dallas y regresará el martes a Kansas City, ciudad donde instaló su base operativa durante la competencia.

Allí, la Selección se hospeda en el hotel Origin y entrena en el Compass Mineral Center, complejo que cuenta con un gimnasio de alto rendimiento diseñado para replicar las condiciones del predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza.

El mismo esquema logístico se repetirá en la previa del último compromiso de la fase de grupos, cuando Argentina se mida ante Jordania el próximo 27 de junio desde las 23:00 (hora argentina), en busca de cerrar su participación en el grupo con puntaje ideal y consolidarse como uno de los candidatos al título.