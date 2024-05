Leandro Romagnoli dijo que San Lorenzo no piensa quedarse afuera de la Copa Libertadores

El entrenador de San Lorenzo, Leandro Romagnoli, aseguró que su equipo no piensa ser eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos, pese a que por el momento sumó un sólo punto. Además, habló del mercado de pases y la dificultad de incorporar.

"La situación de San Lorenzo me va a complicar mucho. Tenemos muchos juveniles del club que los conozco pero ya me sentaré con Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti para diagramar nuevos refuerzos pero será difícil" , expresó Romagnoli.

A su vez, el entrenador destacó que no pierden la esperanza de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores , ya que dependen de ellos mismos para conseguirlo: "Estamos muy aferrados a la ilusión de clasificar después del partido con Palmeiras. Tenemos grandes jugadores pero hay que pensar a futuro".

"No pensamos para nada en quedar eliminados antes de los octavos de final. Si ahora tenemos dos partidos de local y estamos con la mente en eso pero dependemos de nosotros para poder avanzar de ronda", afirmó.

Por último, Romagnoli expresó que todos jugarán con él: "Todos los futbolistas son tenidos en cuenta. No me importa qué técnico estuvo antes, yo le voy a dar la oportunidad a todos porque la llegada de un nuevo DT siempre es otra expectativa. El que esté bien físicamente va a jugar, el que lo veamos bien, pero no le voy a negar la chance a nadie".

"Queremos mantener ese carácter que tenía el equipo con Insua y ganar intensidad. Hoy todo el mundo juega con equipos intensos y buscaremos eso para darle otra vuelta de cara al plantel", aseveró el 'Pipi', sobre mantener lo hecho por Ruben Darío Insua.