"Thank you for El Loco", los hinchas de Leeds rendidos a los pies de Bielsa

Bielsa firmó con Leeds en el verano europeo de 2018 y ya en su primera temporada mostró el juego audaz y comprometido al que tiene acostumbrado al mundo del fútbol. Pero no alcanzó y con una merma física y futbolística en las últimas fechas, dejó los puestos de ascenso directo y quedó en la liguilla por el tercer ascenso, donde cayó en semifinales ante Derby County, equipo con el que había tenido inconvenientes durante la temporada regular por espiar sus entrenamientos previos al choque entre ambos.

Así y todo los hinchas cayeron rendidos a los pies del rosarino. Les devolvió la ilusión y eso no es poco para los fanáticos que Leeds tiene esparcidos por toda la isla. Tal es el caso de Gary Sleat, quien está a cargo de más de 50 hinchas de una de las filiales que el club tiene a lo largo y ancho de Inglaterra.

Gary organiza a los Shropshire Whites, la comunidad fanática de Leeds del condado de Shropshire, en el límite con Gales. La ciudad está ubicada a unos 200 kilómetros de Leeds, algo que no le preocupa a Sleat, quien sigue al equipo “desde 1979, sufriendo altibajos. Estar tan cerca del ascenso con Marcelo el año pasado fue un golpe al corazón, pero esta temporada sabíamos que podíamos lograrlo”, indicó entusiasmado en charla con Ámbito.

Sleat contó que viajó hasta Australia junto a cientos de hinchas para ver la pretemporada del equipo, donde jugó con Manchester United y Girona y a la cual Bielsa fue sólo por 36 horas porque tenía que volver al club para supervisar las obras de las reformas en las instalaciones. “Marcelo es como un dios para nosotros y Elland Road (NdR: el nombre del estadio) nuestra iglesia”, relató orgulloso. “Y justo en el momento en que parecíamos que lo lográbamos, la pandemia del Covid-19 nos puso un freno para ir a ver los partidos, pero nosotros estuvimos presentes con el espíritu”, agregó.

En la otra punta de la isla, y un poco más al sur, se encuentra el condado de Essex. Allí, Paul Downer, un hombre de 53 años, comanda la peña de aquella región. “Sigo a Leeds desde los 5, hace exactamente 48 años y asisto a los partidos desde hace 37 temporadas”. La ciudad donde vive se encuentra a 320 kilómetros de Ellan Road, nada tan fuerte como para detenerlo.

“Tengo entradas para los cuatro partidos de todos los meses de temporada”, explicó. Y allí va, junto a los Essex Whites Leeds United, a alentar a su equipo en cualquier cancha.

Luego del inesperado traspié en la temporada 2018/19, Bielsa afirmó su condicionalidad a Leeds y se quedó a terminar el trabajo. Mejoró al equipo, siguió potenciando jóvenes y sobre todo, contó con una mejor preparación desde lo físico. Así lo asegura Mark Jordan: “Creo que el gran mérito de Bielsa fue adaptar la preparación física del plantel para una temporada de 46 partidos, que fue lo que más influyó en el año pasado. Utilizó juveniles en reemplazo del equipo titular pero lo que hizo la gran diferencia fue que los jugadores clave no se lesionaron”, remarcó.

Jordan se encarga de organizar a los fanáticos de Leeds que viven en Blackpool, ciudad al noreste de la isla, ubicada a 135 kilómetros del estadio del flamante equipo de Premier League.

Leeds logró el ascenso, y el título de campeón del Championship, con dos fechas de anticipación. Lleva disputados, a falta de un encuentro, 45 partidos con un acumulado de 90 puntos producto de 27 triunfos, 9 empates y misma cantidad de derrotas. Con 73 goles a favor es el conjunto con más gritos y con 35 en contra es quien menos veces sufrió la caída de su valla. Una gran campaña que terminó con el premio mayor.

Bielsa y el equipo

En cada rincón de Leeds, una ciudad de más de 700.000 habitantes, el apellido Bielsa no le es ajeno a nadie. El rosarino se ganó un lugar importante en el corazón de los hinchas quienes no dudan en nombrarlo como un “Dios”. Sin embargo, Downer confesó que no conocía nada de Bielsa antes que llegara a Leeds. “Pero pronto comencé a escuchar a los otros entrenadores halagándolo y aprendí del impacto que tuvo Argentina, Chile y España”, explicó el hombre del condado de Esexx.

De la mano de Bielsa, Leeds volvió a ser protagonista en la segunda división inglesa, algo que impactó de lleno en los fanáticos, quienes volvieron a ilusionarse con estar en la elite. Mucho de eso, creen, tuvo que ver con la propuesta futbolística que pregona el rosarino.

Leeds1 Los Shropshire Whites viajan tres horas y media para ir a ver a su querido Leeds en Elland Road y se ubican en ese sector del estadio. Gary Sleat

“Con Marcelo jugamos el mejor fútbol que vi en las últimas 20 temporadas. Mejoró a cada uno de los jugadores y formó un equipo del que estar orgulloso. Logró que la ciudad y el equipo sean uno solo y hasta que otros hinchas disfruten nuestro juego y nos deseen el ascenso”, contó Downer.

“Su estilo fue tan fascinante como excitante, practicando un juego de movimientos rápidos y sin posiciones fijas. Es un placer verlos jugar e hizo que algunos de nuestros jugadores con nivel medio se destacaran. El equipo prosperó gracias a su dedicación, sus reglas estrictas y el gran conocimiento del juego que tiene. Tiene un plan y se aferra a él. Ya está marcado como uno de los grandes entrenadores que tuvimos. Los hinchas aman su pasión”, agregó Sleat.

Leeds United no es un equipo menor en Inglaterra. Lejos de ser un superpoderoso, supo ganar tres ligas, copas europeas y hasta fue subcampeón de la Copa de Europa (actual Champions League) en 1975 cuando perdió la final frente a Bayern Munich. El equipo del centro-norte de la isla tiene una historia y dentro de ella ya se encuentra Marcelo Bielsa. Sólo resta saber dónde lo ubicarán los hinchas cuando su trabajo esté terminado, pero algunos ya lo tienen decidido.

“Es como un Dios para nosotros”. Gary Sleat no duda. Paul Downer elige ser más cauto. “Lo ubico apenas detrás de entrenadores legendarios como Revie (Don, técnico que refundó el club y estuvo sentado en el banco de suplentes durante 13 años en los cuales el equipo ganó 5 títulos) y Wilkinson (Howard, el entrenador que logró el título en 1992, el último de la vieja liga inglesa antes de pasar a llamarse Premier League). Si logra tener un buen nivel en la Premier League y ganar algún trofeo sin dudas será un Dios”, aseguró.

Esta temporada, el equipo mostró una madurez que lo llevó a manejar de mejor manera sus atributos y, también, sus puntos flojos. Por eso, el ansiado ascenso llegó, y con tiempo de sobra.

Leeds2 Los Cambridge Whites tuvieron que improvisar sus "juntadas" para ver a Leeds tras la prohibición de ir a la cancha por el coronavirus. Mark Jordan

En ese aspecto, Downer opinó que “el equipo jugó mejor y, sobre todo, controló mejor los partidos. Aún en la derrota hubo muchos partidos en los que no merecimos perder. Si logramos ser más efectivos en arco contrario y encontrar un delantero de 20 goles por temporada hubiésemos hecho como Liverpool y lograr el título con muchísimos partidos de anticipación. Se notó que el equipo aprendió de los errores”.

Por su parte Jordan quiso destacar a tres jugadores. “Patrick Bamford y Liam Cooper fueron inmensos, pero el jugador de la temporada fue Ben White. Tiene una calidad enorme para alguien tan joven y me recuerda a Bobby Moore (quien fuera capitán de la selección inglesa) y creo que pronto jugará para Inglaterra”.

Para Sleat el jugador relevante fue el español Pablo Hernández: “Un fuera de clase”, aseguró.

Los partidos sin hinchas

Fueron 17 duros años los que tuvieron que esperar los fanáticos de Leeds para volver a la máxima categoría. En el medio hubo derrotas, descensos y sinsabores que forjaron el espíritu y afianzaron la fidelidad. Y cuando esa etapa parecía llegar a su fin y se preparaban para disfrutar el regreso con toda alegría, la pandemia de coronavirus que azotó al mundo entero los privó de poder asistir a la cancha y ver el ascenso a través de una pantalla.

Para cualquier amante del fútbol y seguidor de su equipo no poder ver a los jugadores en vivo y en directo es una puñalada. Para Downer no fue la excepción: “Los días de partido fueron horribles. Como un asiduo seguidor tanto de local como de visitante fue muy duro. No me gusta mirar los partidos por television y todo el asunto del Covid-19 lo hizo aún más difícil”.

Leeds2 A falta de cancha, el altar de los SAS Whites para ver a Leeds en lo que fue un ascenso histórico de la mano de Marcelo Bielsa. Mark Jordan

“Miré los partidos junto a mi familia y algunos hinchas de la peña. Fue muy mortificante, especialmente los partidos contra Luton y Barnsley”, reconoció.

Para Jordan fue “una experiencia rara, pero con mucho cuidado y el distanciamiento social pertinente pudimos verlos en el pub local como hicieron muchos fanáticos en las distintas regiones del país”.

Sleat explicó que habitualmente viajan “tres horas y media hasta el estadio y que al verlo por televisión no tiene la misma atmósfera”.

Lo que se viene

La temporada 2020/21 tendrá a Leeds entre los 20 mejores equipos de Inglaterra. Ganador de tres ligas, los hinchas sueñan con recuperar aquellos años dorados y no creen que estén tan lejos.

“Rezamos porque Bielsa se quede con nosotros y, con un par de caras nuevas, nos veo entre los cinco primeros puestos”, se entusiasmó Sleat, quien luego agregó: “Estamos ansiosos por ver el estilo Bielsa en los partidos top”.

En cambio Downer cree que el equipo necesitará una “inversión más profunda en el plantel” para no pasar sobresaltos en la Premier League. “En Marcelo confiamos”, explica rápidamente.

La preocupación de Jordan pasa por un eje totalmente distinto al de Sleat y Downer. Él se preocupa por los hinchas: “Habrá una enorme demanda de entradas y espero que el club priorice a los que estuvimos en los malos momentos”, avisó.

A la hora de la despedida, la frase de Paul Downer resume perfectamente el sentir de los hinchas de Leeds. “Thank you for El Loco!”, saludó feliz.