Los resultados que necesita River para entrar a la Copa Libertadores 2026







El equipo de Gallardo está en serios problemas para clasificar al máximo certamen continental. Hoy esta en puestos de Copa Sudamericana. Conocé los detalles.

Los resultados que necesita River para entrar al Repechaje de la Copa Libertadores 2026

La victoria de este lunes Argentinos Juniors frente a Belgrano, desplazó a River al cuarto puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol, fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 a falta de una jornada.

El "Bicho" lo superó con 54 puntos, mientras que el "Millonario" tiene 52 y es seguido de cerca por Deportivo Riestra con 51, Racing y San Lorenzo con 50.

Si bien el elenco "millonario" había conseguido un colchón importante de puntos por lo hecho en el primer semestre y parte del segundo, la reciente racha adversa de seis derrotas en los últimos siete encuentros, con el agregado especial de que una de ellas fue en el Superclásico por 2-0, generaron que el elenco dirigido por Marcelo Gallardo se ubique en puestos de Copa Sudamericana.

No obstante, el conjunto de Núñez todavía cuenta con chances de conseguir su participación en el certamen de mayor prestigio del continente, aunque dependerá de una serie de resultados a su favor.

Los resultados que necesita River para entrar a la Libertadores 2026 Primero que nada, lograr una victoria ante Vélez Sarsfield como visitante (suena muy difícil) y esperar una caída o un empate de Argentinos frente a Estudiantes en La Plata para conseguir un lugar en el Repechaje. Si sucede lo segundo, la "Banda" deberá superarlos en diferencia de gol.

En tanto, el camino obvio y seguro es siendo campeón del actual certamen, pero ni siquiera aseguró su clasificación a los octavos de final. Luego, comienzan las especulaciones sobre resultados ajenos en los que podría salir beneficiado. Si no le gana al "Fortín", necesitará que el campeón del actual Torneo Clausura sea Rosario Central (1°), Boca (2°) o, actualmente, Argentinos Juniors (3°) para que libere un cupo más y acceda directamente a la fase de grupos, siempre y cuando el "Millonario" finalice en la cuarta plaza. Por otro lado, una caída ante Vélez, acompañado de victorias de Deportivo Riestra, Racing o San Lorenzo, dejará a los comandados por Gallardo en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Las seis bajas que tiene River para visitar a Vélez en la última fecha Maximiliano Meza - avulsión del tendón rotuliano de su rodilla izquierda

- avulsión del tendón rotuliano de su rodilla izquierda Facundo Colidio - desgarro en su isquiotibial izquierdo

- desgarro en su isquiotibial izquierdo Lucas Martínez Quarta - sanción por cinco amarillas

- sanción por cinco amarillas Marcos Acuña - sanción por cinco amarillas

- sanción por cinco amarillas Kevin Castaño - convocatoria internacional para la Selección Colombia

- convocatoria internacional para la Selección Colombia Matías Galarza Fonda - convocatoria internacional para la selección de Paraguay