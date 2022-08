Messi se tomó unos días de descanso en Barcelona y crecieron los rumores de su vuelta

Embed MESSI, en BARCELONA tras su doblete de ayer.



Primera vez tras las palabras de Laporta afirmando que su etapa en el Barça aún no ha acabado.



Las supuestas conversaciones entre el jugador y el presidente Joan Laporta fueron rotundamente desmentidas desde el círculo íntimo del argentino, afirma este lunes el diario Mundo Deportivo.

"No hubo ningún acercamiento por parte de Laporta a Leo Messi y su entorno ni viceversa; quien afirme eso miente", señala la información.

Messi, de 35 años, llegó a la Ciudad Condal el domingo para aprovechar las 48 horas de descanso que el DT de PSG, Christopher Galtier, le brindó al plantel después de la goleada del sábado ante Clermont (5-0), en la que el rosarino se lució con dos tantos.

Las versiones sobre contactos entre las partes, a un año de la recordada conferencia de prensa en la que anunció su despedida del club, tomaron vigor después de las declaraciones de Laporta durante la reciente gira por Estados Unidos.

El dirigente reconoció que mantiene "una deuda moral" con el argentino por no haber logrado la renovación de su contrato en el club y no dudó en asegurar que su historia en Barcelona "no está terminada".

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente reculó: "No voy a hablar más de Messi porque es jugador del PSG; sólo diré que tenemos una deuda moral con él y hablar puede ir contra nuestras aspiraciones".

"¿La relación con su familia? Es buena", dijo Laporta antes de la final por Trofeo Juan Gamper en la que Barcelona goleó a Pumas de México (6-0).