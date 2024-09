Lionel Scaloni, sobre las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María: "Intentaremos seguir manteniendo el nivel"

La frase de Scaloni sobre la 10 de Messi vacante

Respecto a los dorsales 10 y 11, vacantes ante la ausencia de ambos referentes, el entrenador no dio vueltas y soltó: "La 10 la ha usado Ángel Correa y la han utilizado otros jugadores ante la ausencia de Leo. No es un inconveniente, la 10 tiene dueño. La que no tiene dueño ahora es la 11, que tenemos idea quien puede ser el que la tiene que llevar. Vamos a ver si es receptivo y ojalá que la quiera usar. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño".

El posible nuevo capitán

"Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen. Dependerá del equipo que salga a jugar mañana", aseguró Scaloni ante la ausencia de Messi.

El homenaje a Di María

“El homenaje está merecidísimo. Merecía un homenaje con su gente en Argentina. Creo que ha sido un futbolista que es de los mejores de la historia, ha dejado un legado imborrable“, destacó Scaloni.

“La idea inicial era que Di María jugara, pero no 11 minutos: que jugara ante Chile como un partido normal. “La idea inicial era que Di María jugara, pero no 11 minutos: que jugara ante Chile como un partido normal.

Scaloni analizó a Chile

"Chile es un equipo que juega bien al fútbol, como inculca su entrenador. Está atravesando un momento de cambio. Ricardo siempre ha tenido palabras muy buenas con nosotros, por lo que se ve irradia tranquilidad. Chile siempre ha sido difícil y lo será mañana. Afrontaremos el partido de la mejor manera", analizó Scaloni.

Scaloni y su ciclo en la Selección Argentina

"No soy de analizar el ciclo. Es un momento muy dulce, que cinco años atrás ninguno lo pensaba. Lo importante es que se pueden conseguir las cosas y eso es lo que rescatamos. Seguramente vendrán momentos difíciles y hay que estar preparados para levantarse y volver a intentarlo", concluyó.