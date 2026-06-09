Lionel Scaloni busca reemplazante para Leonardo Balerdi: los cinco nombres que analiza el técnico

El entrenador confirmó que no convocará a otro marcador central tras la lesión de Leonardo Balerdi y evalúa alternativas en otros sectores del campo.

La lesión de Leonardo Balerdi abrió una vacante inesperada en la lista argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni define por estas horas quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026. Aunque la baja corresponde a un defensor central, el entrenador sorprendió al adelantar que no incorporará a otro futbolista de esa posición y que analizará variantes en otras zonas del equipo antes de tomar una decisión definitiva.

La lesión del jugador del Olympique de Marsella obligó al cuerpo técnico a revisar las opciones disponibles a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo. El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó desafectado del plantel. Sin embargo, Scaloni considera que la defensa ya cuenta con suficientes variantes y por eso apunta a reforzar otro sector de la nómina de 26 futbolistas.

Durante la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Islandia, el técnico explicó que el reemplazante será anunciado una vez finalizado ese compromiso: “ En la posición del Flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros ”, sostuvo el entrenador, dejando en claro que la elección dependerá también del estado físico del resto del plantel.

La lesión de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a realizar una modificación de último momento en la lista de la Selección argentina.

La declaración llamó la atención porque muchos esperaban que la vacante fuera ocupada por otro defensor central. Sin embargo, Scaloni entiende que cuenta con suficientes alternativas en esa zona gracias a la presencia de Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina , quien además puede desempeñarse como lateral izquierdo.

Los cinco futbolistas que siguen en carrera

Los nombres que aparecen como candidatos para sumarse a la lista definitiva son Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Todos integraron la prelista de 55 jugadores elaborada por el cuerpo técnico, aunque ninguno se desempeña habitualmente como zaguero.

Entre ellos, Agustín Giay y Nicolás Capaldo parecen correr con cierta ventaja. Ambos fueron convocados para los amistosos debido a las lesiones que habían sufrido Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Aunque los dos laterales ya recibieron el alta médica y volvieron a entrenarse con normalidad, los dos futbolistas continúan bajo observación del cuerpo técnico.

agustin giay nicolas capaldo Agustín Giay y Nicolás Capaldo aparecen entre los principales candidatos para ocupar la vacante disponible.

Experiencia, presente y versatilidad en la evaluación final

Otra posibilidad es Guido Rodríguez, uno de los hombres de confianza de Scaloni durante gran parte de su ciclo. El mediocampista atraviesa un buen momento en Valencia y, aunque no juega con la Selección desde 2024, fue campeón del mundo y obtuvo dos Copas América con la Albiceleste. La recuperación de Leandro Paredes, que viene de superar un desgarro, también podría influir en esta decisión.

Por su parte, Máximo Perrone llega respaldado por una destacada temporada en el Como de Italia, donde compartió equipo con Nicolás Paz. El volante ya tuvo oportunidades con la Selección y fue convocado para los amistosos disputados en marzo.

El último nombre en consideración es Emiliano Buendía, quien ofrece un perfil más ofensivo. El marplatense completó una gran campaña en Aston Villa, con 11 goles en 54 partidos, y recientemente conquistó la Europa League. Su última participación con la Selección fue en noviembre, pero desde el cuerpo técnico le pidieron que permaneciera atento ante cualquier eventualidad, una señal de que sigue siendo una alternativa concreta.

Con el amistoso ante Islandia como último examen antes del debut mundialista, Scaloni terminará de evaluar el estado de sus futbolistas y definirá quién será el elegido para completar la lista que defenderá el título en Estados Unidos, México y Canadá.