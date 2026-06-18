Los posibles cambios de Lionel Scaloni para Argentina frente a Austria

El entrenador Lionel Scaloni evalúa modificaciones en el once inicial. Los lugares en los que podrían haber cambios.

El entrenador Lionel Scaloni evalúa posibles cambios en el once inicial de cara al partido de Argentina con Austria por el Mundial 2026 . Luego de la victoria por 3 a 0 ante Argelia, podría haber rotación en dos puestos, con el regreso de dos titulares.

El triunfo ante los africanos supuso un inicio perfecto para los argentinos. Con triplete histórico del capitán, el combinado albiceleste arrancó la defensa del título con el pie derecho y se prepara para el próximo encuentro.

Argentina jugará este lunes desde las 14hs en el Dallas Stadium por la segunda fecha del Grupo J. De cara al encuentro, podría salir del equipo Gonzalo Montiel para el regreso a la titularidad Nahuel Molina .

El lateral derecho del Atlético de Madrid, habitual fija en el once de Scaloni, ya está recuperado de su lesión. Jugó medio tiempo ante Argelia y respondió sin inconvenientes. En condiciones normales, es el titular para el entrenador, por lo que ante Austria le ganaría la pulseada al jugador de River Plate .

Julián Álvarez se entrenó el miércoles en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas del plantel.

¿Vuelve Julián Álvarez al once inicial?

La posible salida de Montiel para el ingreso de Molina no sería la única. También podría darse la vuelta a la titularidad de Julián Álvarez, quien vio minutos en el encuentro ante los africanos.

Otra de las incógnitas también pasan por el mediocampo. Thiago Almada, quien arrancó desde el inicio ante los argelinos, podría salir del once titular. Su reemplazo saldría de entre Giuliano Simeone y Nicolás González, que entró en el segundo tiempo y le dio más amplitud al equipo.

Arriba, el capitán Lionel Messi saldrá a la cancha en busca de quebrar el récord de Miroslav Klose. Ante Argelia, con sus tres goles, alcanzó al alemán en la cima de la tabla de goleadores de la máxima competición.

El duelo se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas. Es uno de los estadios más modernos y tecnológicos del mundo, con capacidad para alrededor de 80.000 espectadores, que puede ampliarse en eventos especiales.

Inaugurado en 2009, el recinto es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, pero para el Mundial 2026 fue adaptado con una gran inversión en infraestructura para cumplir con los estándares de la FIFA.