El video de Maradona que se viralizó tras las declaraciones de Salvio y Zárate

Lo increíble es que en las redes sociales se viralizó un video de archivo de Diego Armando Maradona que refleja y resume el sentimiento del hincha de Boca con Salvio y Zárate.

Subido por el usuario @Flecha_80, las palabras de Maradona son de cuando todavía jugaba en el 'Xeneize' y se refería a sus compañeros que tiraron un "me quiero ir".

"Yo personalmente, con 20 años de carrera y capitán de Boca, no voy a soportar más que se diga: 'Si me voy o si me quedo me da lo mismo'. No, si te da lo mismo andate, directamente. Acá en Boca no te queremos", sentenciaba Diego, fiel a su estilo.