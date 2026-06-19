Marruecos golpeó de entrada, venció a Escocia y quedó cerca de 16avos + Agregar ámbito en









Ismael Saibari marcó antes de los dos minutos en Boston. El equipo africano administró la ventaja, sufrió sobre el final y dependerá de sí mismo ante Haití.

Marruecos derrotó a Escocia y dio un paso importante en el Grupo C.

Marruecos consiguió una victoria de enorme valor en el Mundial 2026: derrotó 1 a 0 a Escocia en el Boston Stadium y quedó muy cerca de la clasificación a los 16avos de final. El equipo africano resolvió rápido, administró la diferencia durante buena parte del partido y terminó resistiendo ante un rival que reaccionó tarde.

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El golpe llegó prácticamente desde el arranque. Antes de que Escocia pudiera acomodarse en la cancha, Brahim Díaz filtró una pelota precisa para Ismael Saibari, que definió con potencia ante Angus Gunn y marcó uno de los goles más rápidos del torneo. Ese tanto le permitió a Marruecos jugar con mayor comodidad, manejar la posesión y obligar al conjunto europeo a correr desde atrás.

Durante el primer tiempo, los dirigidos por Mohamed Ouahbi fueron más claros. Brahim Díaz condujo los mejores ataques, Hakimi lastimó por la derecha y Saibari volvió a ser una amenaza constante. Marruecos incluso tuvo chances para ampliar la ventaja, pero falló en la definición y dejó con vida a Escocia, que recién inquietó sobre el cierre de la etapa inicial con una llegada de John McGinn.

Marruecos sufrió sobre el final En el complemento, el desarrollo se abrió. Marruecos tuvo el segundo con una acción que terminó en el travesaño y luego con un cabezazo de El Khannouss que encontró una buena respuesta de Gunn. Sin embargo, con el correr de los minutos, Escocia empezó a empujar más cerca del área rival, especialmente después de los cambios.

El equipo británico también sufrió la salida por lesión de Kieran Tierney, reemplazado por Ben Gannon-Doak, y más tarde buscó mayor peso ofensivo con los ingresos de Lyndon Dykes y Kenny McLean. La más clara llegó a los 84 minutos, cuando Scott McTominay entró al área y sacó un derechazo que fue bloqueado por la defensa marroquí. Poco después, Dykes avisó con un cabezazo desviado.

Marruecos no logró cerrar el partido antes, pero sí encontró espacios en el descuento. Chemsdine Talbi exigió a Gunn y Ayoube Amaimouni probó con un zurdazo desviado, en dos oportunidades que pudieron liquidar la historia. El marcador, de todos modos, no se movió. Con este triunfo, Marruecos llegó a cuatro puntos en el Grupo C, tras el empate ante Brasil en el debut, y quedó a un paso de la próxima ronda. En la última fecha enfrentará a Haití, mientras que Escocia deberá buscar un resultado fuerte ante Brasil para sostener sus chances.