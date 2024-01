Matías Suárez se despidió de River con un sentido mensaje: "Los llevaré en mi corazón"

Luego de no renovar su vínculo con la institución de Núñez, el delantero se fue del Millonario tras cinco años y emocionó a todos.

El delantero Matías Suárez le puso fin a su ciclo en River tras cinco años luego de no renovar su vínculo con la entidad, se despidió de los hinchas con un emotivo posteo en redes sociales.

El emotivo mensaje de Matías Suárez

"Hoy me despido de esta institución enorme en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo me hicieron sentir como en mi casa!!", comenzó el futbolista que conquistó siete títulos en su paso por Núñez.