Mauricio Pochettino aplicó una IA argentina a la Selección de EEUU para mejorarla en el Mundial 2026

El entrenador argentino incorporó una plataforma desarrollada por una empresa nacida en Argentina que analiza miles de datos en tiempo real durante los partidos y redefine la toma de decisiones en el fútbol.

Pochettino aplicó una IA argentina a la Selección de Estados Unidos para mejorarla en el Mundial 2026

El entrenador argentino Mauricio Pochettino comenzó a marcar una fuerte impronta en la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 no solo desde lo futbolístico, sino también desde la innovación tecnológica , al incorporar un sistema de inteligencia artificial desarrollado por una empresa argentina que ya genera impacto en el rendimiento del equipo.

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Se trata de Sportian Performance , una plataforma creada por Globant que integra video, datos de seguimiento de jugadores y métricas físicas en tiempo real. El sistema procesa más de 6.400 variables por partido y utiliza inteligencia artificial para detectar situaciones relevantes que pueden cambiar el desarrollo del juego, como una caída en la intensidad, señales de fatiga o modificaciones en el comportamiento del rival.

Globant , la empresa argentina fundada en 2003 y con presencia global, ya implementa esta tecnología en más de 50 competiciones, incluidas ligas como la de España y Bélgica. Sin embargo, Estados Unidos es la primera selección en utilizarla en una Copa del Mundo , lo que marca un cambio en la forma de preparar los partidos en el máximo nivel.

El sistema recopila variables como posicionamiento de los jugadores, intensidad física, patrones de juego, presión, recuperación de balón y movimientos colectivos, generando reportes instantáneos que el cuerpo técnico puede utilizar incluso durante el desarrollo del encuentro.

La herramienta, que combina big data, machine learning y análisis predictivo, permite detectar tendencias del rival, anticipar situaciones de juego y ajustar esquemas en cuestión de minutos, algo que hasta hace pocos años era impensado en el fútbol.

Desde su llegada al seleccionado estadounidense, Pochettino apostó fuerte por este tipo de innovación, convencido de que la tecnología puede marcar diferencias en el alto rendimiento.

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El dato que más resalta es que la empresa detrás de esta revolución tecnológica es 100% argentina, con desarrollo local y talento formado en el país, lo que posiciona a la industria nacional como referente en el cruce entre deporte y tecnología.

Según trascendió, el sistema ya había sido probado en clubes europeos, pero su implementación a nivel selección representa un salto cualitativo en su alcance.

En Estados Unidos destacan que el uso de esta plataforma permitió mejorar la lectura de los partidos, optimizar cargas físicas y potenciar el rendimiento colectivo, especialmente en competencias internacionales donde los detalles son determinantes.

Además, el cuerpo técnico recibe informes personalizados de cada jugador, lo que facilita el seguimiento individual y la planificación de entrenamientos específicos.

La apuesta de Pochettino no solo apunta al presente, sino también al futuro del fútbol estadounidense, que busca consolidarse como potencia de cara al Mundial 2026, donde será anfitrión.