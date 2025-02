Accidente en el MotoGP: la impresionante caída del campeón del mundo Jorge Martín

En ese sentido, tanto Aprilia como MotoGP detallaron: "Jorge Martín ha sido diagnosticado con una fractura en la mano derecha y fracturas en el pie izquierdo. Se sometió a una tomografía computarizada y una resonancia magnética, y ambas fueron negativas para cualquier [otra] lesión. Pasará la noche en el hospital y mañana volará de vuelta a Europa para someterse a una operación en la mano derecha y el pie izquierdo".

De acuerdo a lo confirmado por la escudería, los pasos a seguir de Martín serán evaluados por todos los integrantes de su equipo, a la vez que será baja en los dos próximos días de test en Sepang y no sería posible que pueda estar en los ensayos de Buriram (Tailandia) de la semana que próxima (12 y 13 de febrero).

Embed - Jorge Martin Almoguera on Instagram: "Not the best start of the 2025 season! But martinator always come back stronger!"