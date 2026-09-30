Sorpresa en el fútbol: Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal y crece la tensión en la selección + Agregar ámbito en









El astro portugués subió un repentino comunicado a sus redes sociales, con una polémica frase dedicada a los mandatarios de la federación de su país, y aseguró que en el futuro "revelará las razones" de por qué abandonó el centro de entrenamiento de una manera repentina.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal y crece la incógnita sobre su futuro. @anpic4k

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección portuguesa tras las declaraciones de su director técnico, luego del entrenamiento de este miércoles. La tensión comenzó cuando Jorge Jesús aseguró que el "Bicho" no sumará minutos en los partidos frente a Noruega y Dinamarca, y el jugador aprovechó sus redes sociales para hacer un descargo al respecto.

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En su cuenta de Instagram, Cristiano publicó: "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", comenzó.

Cristiano Ronaldo abandona el campo de juego en Dallas tras el partido frente a España. Gentileza FIFA La realidad es que en la rueda de prensa Jorge Jesús intentó calmar las aguas sobre los minutos que disputaría el delantero en la fecha FIFA, pero instantáneamente Cristiano decidió abandonar el estadio Parken de Copenhague.

En su comunicado haciendo el descargo pertinente, Ronaldo continuó: "A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué", aseguró. Y concluyó: "Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

Cómo comenzó la polémica con Cristiano Ronaldo En el partido de este último domingo frente a Noruega, en el que Portugal ganó por 2 a 1, Jorge Jesús decidió no incluir al delantero del Al-Nassr en el once inicial, ni en el segundo tiempo, y las cámaras se fueron con su decepción por no sumar minutos. El entrenador, al ser consultado por esto, advirtió que tampoco lo hará ingresar en el partido contra Dinamarca, aunque no descartó que las circunstancias requieran que tenga que saltar al terreno de juego.

"Si lo necesito, entra. Si no lo necesito, no entra. Va a depender del partido. Ningún jugador podrá hacerme cambiar de opinión", dijo Jesús. Cristiano Ronaldo dejó su futuro en vilo. Además, en la misma conferencia de prensa, resaltó que mantienen una gran relación: "Trabajé con Cris durante un año. No lo conocí hace solo tres meses en la selección nacional. Trabajé con él durante un año, conozco su condición física por completo. Y sé, porque ya lo hice en Arabia Saudita, que Cris rara vez jugaba cada tres días. Además, Cris nunca entrena los dos primeros días después un juego. Estuve de acuerdo con él en eso", aseveró. La realidad es que Ronaldo no está pasando por un gran momento físico, aunque solo se trata de una sobrecarga muscular, pero el técnico resaltó que al conocerlo prefirió preservarlo y que no se magnifique su lesión. Por otro lado, Rubén Días, uno de los capitanes de la selección, aprovechó para calmar las aguas: "Por mi parte, y creo que por la de todo el grupo, no hay cabos sueltos. Estamos listos para el partido de mañana", sentenció.