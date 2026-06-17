Mundial 2026: los precios en el estadio de Kansas City y cuánto cuesta seguir a Argentina en la fase de grupos

Desde una cerveza a u$s18 hasta hoteles, vuelos y entradas: cuánto cuesta acompañar a la Selección argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Archivo. El primer partido de Argentina en el mundial mostró precios elevados para los snacks y las bebidas.

El Mundial 2026 ya dejó una primera sorpresa para los hinchas argentinos , y no estuvo relacionada con lo que ocurrió dentro de la cancha. En el estadio de Kansas City, donde la Selección inició la defensa del título frente a Argelia, los precios de alimentos y bebidas despertaron impresión entre los asistentes y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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Según la lista oficial exhibida en los puntos de venta del estadio de Kansas, una cerveza común costaba u$s18,39 , mientras que las variedades premium e importadas alcanzaban los u$s22,15. Los cócteles se ofrecían a u$s17,45 y las versiones souvenir llegaban a los u$s28,49.

Las opciones sin alcohol tampoco resultaban económicas. Una gaseosa o bebida deportiva tenía un valor de u$s11,39 , mientras que una botella de agua de 20 onzas presentó un costo u$s8 . En cuanto a la comida, una porción de frutos secos se comercializaba a u$s11,69.

Los valores corresponden específicamente al estadio de Kansas City y, aunque forman parte de la oferta oficial del torneo, pueden variar entre sedes debido a que la comercialización de alimentos y bebidas depende de los operadores de cada recinto.

Más allá de los pasajes, el alojamiento y las entradas, los gastos cotidianos también tienen un peso importante en el presupuesto de cualquier hincha que viaje al Mundial 2026.

La lista de precios de las bebidas y snacks en el estadio de Kansas City en el debut de Argentina.

Si bien no existe una cifra única que aplique a todos los casos, es posible tomar como referencia los valores que establece la U.S. General Services Administration (GSA), la agencia federal estadounidense que fija los viáticos oficiales utilizados por el gobierno para cubrir comidas y gastos de viaje dentro del país.

Para 2026, la GSA determinó un gasto diario de u$s80 por persona para comidas e imprevistos tanto en la zona de Arlington/Fort Worth/Grapevine —donde se encuentra el estadio de Texas que recibirá los últimos dos partidos de Argentina en la fase de grupos— como en Kansas City, sede del debut albiceleste.

La estimación oficial se distribuye de la siguiente manera:

Desayuno: u$s20

Almuerzo: u$s22

Cena: u$s33

Gastos varios: u$s5

Tomando ese parámetro como referencia, un hincha que permanezca 15 días en Estados Unidos durante la fase de grupos debería contemplar alrededor de u$s1.200 por persona únicamente para comidas y gastos diarios, sin incluir consumos dentro de los estadios, donde los precios suelen ser considerablemente más elevados.

Mundial 2026: los precios de las bebidas en el estadio de Kansas City

Cerveza americana: u$s18,39

Cerveza americana premium: u$s22,15

Cerveza importada: u$s22,15

Hard seltzer / cócteles en lata: u$s22,15

Cócteles: u$s17,45

Cócteles souvenir: u$s28,49

Gaseosa: u$s11,39

Agua (20 oz): u$s8

Bebida deportiva: u$s11,39

Frutos secos: u$s11,69

Los traslados entre sedes, otro gasto importante

Para quienes sueñan con acompañar a la Selección durante la fase de grupos, la entrada al estadio es apenas una parte del presupuesto. Las grandes distancias entre las ciudades anfitrionas obligan a sumar vuelos internos que elevan considerablemente el costo total del viaje.

El primer desembolso importante es el pasaje internacional. De acuerdo con los valores relevados, un vuelo desde Argentina hacia Kansas puede costar entre $1.400.000 y $2.000.000, lo que equivale aproximadamente a entre u$s990 y u$s1.730.

A eso debe agregarse el traslado interno entre sedes. En la fase de grupos, el recorrido entre Kansas y Dallas aparece como uno de los movimientos más relevantes para los hinchas argentinos. Ese tramo ida y vuelta tiene un costo estimado de entre $428.000 y $456.000, cerca de u$s300.

Con esos dos gastos, el presupuesto mínimo para seguir al seleccionado durante la primera fase oscila entre u$s1.290 y u$s2.030. Sin embargo, esa cifra no contempla entradas, alojamiento, comidas ni traslados urbanos.

Alojamiento: cuánto cuesta hospedarse durante el Mundial

El hospedaje representa otro de los gastos más importantes para quienes planean viajar a Estados Unidos durante el torneo.

Para una estadía de aproximadamente 15 días, un hotel de categoría media en las ciudades sede puede costar entre u$s150 y u$s300 por noche. Esto implica un desembolso de entre u$s2.250 y u$s4.500 solo en alojamiento durante la fase de grupos.

En las instancias decisivas, donde la demanda se concentra en menos ciudades y fechas específicas, los valores pueden incrementarse aún más. En zonas cercanas a los estadios, algunas habitaciones podrían superar los u$s400 por noche.

Quienes opten por paquetes oficiales tendrán garantizado el hospedaje a través de agencias autorizadas. En cambio, quienes organicen el viaje de forma independiente suelen recurrir al alquiler temporal de departamentos o casas.

Dallas aparece entre los destinos más demandados por los hinchas argentinos, ya que allí la Selección disputará dos encuentros de la fase de grupos. Durante la semana del 20 al 27 de junio, alquilar una casa con pileta puede costar entre u$s3.000 y u$s12.000, dependiendo de la ubicación, la capacidad y las comodidades ofrecidas.

En cuanto a departamentos, los valores arrancan entre u$s1.800 y u$s2.500 semanales para unidades de un dormitorio. Los de dos dormitorios oscilan entre u$s2.800 y u$s4.500, mientras que las opciones premium o ubicadas en zonas más cotizadas pueden superar los u$s5.000 por semana.

Entradas: desde la fase de grupos hasta la final

Las entradas también presentan una amplia diferencia de precios según la instancia del torneo y la ubicación dentro del estadio.

Para la fase de grupos, los tickets más económicos se ubican entre u$s82 y u$s100.

A medida que avanza la competencia, los valores aumentan de forma considerable: