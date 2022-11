Ciro y los persas la rompieron en Qatar: así fue el show que cautivó a los hinchas argentinos

En un Anfiteatro lleno de celeste y blanco, el cantante repasó los hits tanto de su carrera solista como de Los Piojos. El show arrancó con "Antes y Después" y luego continuó alternando sus canciones propias entre los himnos indelebles de la banda que marcó una generación rollinga: no hubo nadie en la audiencia que no cantara "Desde lejos no se ve", "Canción de cuna", "Verano del 92" y "Tan Solo".

Para aquellos que se lo perdieron, se volverá a transmitir en la TV Pública hoy de 19:30 a 21hs, en una emisión especial.

Embed https://twitter.com/porquetendencia/status/1596891824831942657

No faltó el llanto ante el homenaje a Diego Maradona

Con emociones a flor de piel no podía faltar el homenaje a Diego Maradona. Justo después de cantar el himno, llegó el turno de cantar "Maradó" y las pantallas se pusieron a tono con el recuerdo del 10 mostrando sus mejores jugadas.

Mientras coreaban el tema de Los Piojos, las banderas se agitaron en el anfiteatro de Katara y, la misma energía que se ve en las tribunas durante los partidos, traspasó la pantalla de la TV Pública y llegó a cada rincón de Argentina.

Embed OHHHH OHHHH SUBE AL ARBOLLL



Ciro y los Persas en Qatar@eltoromarco pic.twitter.com/H6PjJviT3C — Ayelén Velázquez (@VelazquezAye) November 27, 2022

El homenaje a la Selección del 86'

En un momento del show, los hinchas argentinos comenzaron a cantar "volveremos, volveremos" en un emotivo homenaje a los Campeones del 86'. Un show, imperdible.