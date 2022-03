Mundial de Qatar 2022: ¿Cómo será el sorteo y cuáles son los posibles rivales de Argentina?

Habrá cuatro bombos con 8 selecciones en cada uno y se irán armando los grupos con un representante de cada copón. Al mismo tiempo, las tres bolillas designadas para los repechajes irán directo al Bombo 4 sin importar su ubicación en el ranking FIFA.

Cabe destacar que no se podrán enfrentar dos países de una misma federación en la fase de grupos, salvo los representantes de UEFA que al contar con 13 clasificados podrán sumar hasta dos equipos en una misma zona.

Así están los bombos del sorteo:

• BOMBO 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos

• BOMBO 4: Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

* El 31 de marzo se actualizará por última vez el ranking FIFA y se confirmarán las posiciones definitivas de los bombos.