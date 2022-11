El surcoreano Son rompió el silencio y dijo si estará o no en el Mundial de Qatar

Y añadió: "Jugar para tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos chicos, de la misma manera que lo era para mí. No me lo voy a perder por nada en el mundo. No puedo esperar a representar a nuestro hermoso país. ¡Nos vemos pronto!".

El delantero y figura del Tottenham de Inglaterra se retiró del campo de juego el pasado 1 de noviembre en el duelo con el Olympique Marsella de Francia por la Champions League a raíz de un codazo que lo dejó tendido en el césped.

Horas más tarde se confirmó que el atacante debía pasar por el quirófano y su participación en la Copa del Mundo era una incógnita, por lo que el propio Son se encargó de disipar las dudas después de la operación.

Corea del Sur integrará el Grupo H en el Mundial, que empezará el 20 de noviembre próximo, junto a Portugal, Ghana y Uruguay.