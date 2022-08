Mundial de Qatar 2022: coleccionista revela "la estafa" en el álbum de figuritas

El boom por llenar el álbum oficial llegó a tal punto que en tan sólo 24 horas se agotaron las figuritas en todos los kioscos del país, según Néstor Adrián Palacios, vicepresidente de la Unión de Kioskeros de la República Argentina.

Sin embargo, el historiador Rafael Bitrán contó cuál es "la estafa" del nuevo álbum y explicó su método de trabajo en Cadena 3: “Tengo una colección muy grande de figuritas argentinas. Eso me apasiona. La búsqueda es muy interesante. Se hace un trabajo de arqueología urbana. No me engancho tanto con lo moderno porque pierde el gusto de estar buscando cosas complicadas”.

album qatar argentina Redes

La estafa en el álbum del Mundial

Según el especialista, para completar el álbum Panini ofrece vender las últimas 40 figuritas que te falten al precio de un sobre ($150) cada una. Es decir, una inversión de casi $6000 para conseguir las últimas figuras que no podés conseguir.

Además, reveló que "hay 20 jugadores, que además de las figuritas que van al álbum, salen con fondo distinto y no se pegan. Son 1 cada 1600”.

“La segunda cuestión jodida, es que hubo una preventa enorme y hubo gente que monopolizó una compra enorme, tal es así que en Capital hay kioscos que no tienen. Hubo gente que gastó millones de pesos acopiando”, agregó.

Deportes Qatar_opt.jpeg altas expectativas. Las que generó el nuevo álbum oficial de Qatar 2022, que hoy se pone a la venta.

El error en el álbum

Sumado a lo revelado por Bitrán, hay un error que pasó desapercibido por los compradores, el cual está vinculado directamente a una equivocación: la fecha de inicio del torneo.

Los ejemplares fueron impresos antes de la confirmación de que el evento iba a comenzar un día antes, el 20 de noviembre, para respetar el esquema que comenzó en Alemania 2006, con el local disputando el encuentro inaugural.

Si bien la modificación de FIFA fue hace pocas semanas, el choque entre Qatar y Ecuador, que estaba pautado para el lunes 21, pasó para el domingo y esto afectó el fixture del torneo que se informa en el álbum. Esta modificación fue confirmada el jueves 11 de agosto y los álbumes suelen lanzarse en los meses previos al evento, aunque en este caso las publicaciones no llegaron a tiempo para dicha corrección.