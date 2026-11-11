Murió Carlos Babington, ídolo de Huracán y campeón de 1973: el emotivo mensaje del club

El Globo despidió a una de las figuras más importantes de su historia mediante una publicación en sus redes sociales. El exfutbolista también dejó su huella como entrenador y presidente de la institución.

El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de Carlos Babington (77 años) , una de las grandes figuras de la historia de Huracán y protagonista de una de las etapas más recordadas del club de Parque Patricios.

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La noticia fue comunicada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje para despedir a quien fue campeón del Torneo Metropolitano de 1973 , además de desempeñarse como director técnico y presidente.

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino” , expresó el Globo en su publicación oficial.

El comunicado continuó con un mensaje dirigido a su entorno más cercano: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias” .

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento.Nuestro abrazo y nuestras condolencias

La despedida refleja el lugar que Babington ocupó en la historia de Huracán, una institución con la que construyó un vínculo que trascendió su etapa como futbolista.

Carlos Babington y su legado en el Huracán campeón de 1973

Conocido como “El Inglés”, Babington fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó el Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti.

Aquel conjunto quedó en la memoria del fútbol argentino por su propuesta ofensiva, su calidad técnica y una identidad futbolística que convirtió a Huracán en uno de los equipos más admirados de la época.

Babington fue uno de los principales referentes de aquella formación histórica, gracias a su talento, capacidad de conducción y protagonismo dentro del campo de juego.

Su trayectoria también incluyó una experiencia en el fútbol europeo y participaciones con la Selección argentina, con la que disputó el Mundial de Alemania 1974.

Sin embargo, su relación con Huracán no terminó cuando dejó de jugar. Con el paso de los años regresó a la institución para asumir diferentes responsabilidades, primero como entrenador y posteriormente como presidente.

Esa continuidad lo convirtió en una figura estrechamente vinculada con distintas generaciones de hinchas, que lo reconocieron tanto por sus actuaciones deportivas como por su compromiso con el club.

Su fallecimiento representa la despedida de uno de los grandes símbolos de Huracán y de un protagonista destacado del fútbol argentino, cuyo nombre permanecerá asociado al histórico título de 1973 y a la identidad del Globo.