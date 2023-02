Nahuel Molina, sobre ser campeón del mundo: "Me cambió la vida totalmente"

Posteriormente, recordó su gol en cuartos de final ante Países Bajos, con una asistencia magistral de Lionel Messi: "Ese pase es increíble. Todos los días me lo mandan mis hermanos, amigos. Sale de una cámara, de otra. Sale con música de fondo. Es increíble".

"El pase que hizo. No lo pude hablar con él, no se lo pregunté. Es que fue todo una locura el día a día ahí adentro. No busqué preguntarle, sino disfrutar el momento, mi primer gol, la victoria con la Selección. Ya va a haber oportunidad para preguntárselo", confesó Molina en diálogo con TyC Sports.

Al momento de explicar cómo fue la definición, agregó: "Me cerraban justo, llegué a puntearla, a meter el pie. Fue increíble abrir el partido en una instancia decisiva y ante un rival difícil".

"Fue un sueño poder convertir en un Mundial. La posibilidad de que me la pasara estaba. Conociéndolo, sabiendo que juega mucho con nuestros movimientos de desmarque, sabíamos que era una posibilidad atacar por ese lado. Corrí, después es la genialidad de él, pero también el mérito a correr, seguir la jugada y no distraerme porque sabía que podía llegar en algún momento", destacó.

Por otra parte, Molina dio detalles de que recuerdos se trajo de la competencia que se disputó en tierras qatarís: "Tengo toda la ropa de la final. Me traje todo. Después conseguí pasto de la cancha, la red. Los botines están todavía con la tierra pegada. Manoteaba lo que podía. Los botines no se usan más, no se tocan más".

Sobre la enorme cantidad de gente que los recibió en Argentina, expresó: "En un momento me senté arriba (en el micro), en la parte de atrás, y empecé a ver la gente por todos lados. No tiene precio ver a la gente feliz, disfrutando por lo que habíamos conseguido".

"Fue muy emocionante. Llegar al pueblo donde nos conocemos todos, el reconocimiento fue muy lindo. Estoy con ganas de volver a Argentina, poder seguir disfrutando", sumó.

Por último, analizó por qué Argentina fue campeón: "Fuimos un equipo. Tiramos todos para el mismo lado, para un mismo objetivo. Eso fue lo más importante, lo que nos llevó a obtener el título".

"Después del primer partido todos lo sufrimos, te entran dudas, un montón de cosas que no veníamos teniendo. Pero también con el pensamiento de que el grupo lo iba a sacar adelante", detalló.

"Con México fue muy tenso. Si bien sabíamos que era un rival difícil, sabíamos que alguna nos iba a quedar. Y le quedó a Leo (Messi) para abrir el partido, que hizo un golazo. Y después el golazo de Enzo. No teníamos que darnos por vencidos y por suerte se dio", agregó sobre el duro partido en fase de grupos que marcó el futuro de la "Scaloneta".

"Conseguimos la llave de la eternidad. Haber logrado este tercer título de Argentina es algo que va a quedar para la historia y lo vamos a llevar siempre en el corazón", sentenció.