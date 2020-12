Histórico: una entrenadora dirigió un equipo de la NBA por primera vez

El hecho ocurrió en el duelo entre los Spurs y Los Ángeles Lakers. Hammon tuvo que pasar a ser la entrenadora principal del conjunto de San Antonio luego de la expulsión de Gregg Popovich, al final de la primera mitad.

"Trato de no pensar en la dimensión de este asunto porque puede resultar algo abrumador y realmente no he tenido tiempo para reflexionar ni para mirar mi teléfono", aseguró Hammon en declaraciones tras el partido.

Luego agregó que lleva “13 años en San Antonio, invertí mucho tiempo aquí y ellos invirtieron mucho tiempo en mí. Traté de poner a los jugadores en los lugares indicados y de motivarlos. Obviamente se trata de una situación de aprendizaje para todos nosotros".

Becky Hammon Gentileza: YouTube

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, felicitó a Hammon luego del partido y destacó su esfuerzo para llegar hasta ese lugar: "Es alguien que ha hecho su trabajo en los últimos años y 'Pop' le dio su oportunidad. Es lindo escucharla marcar las jugadas. Además, es muy apasionada al deporte y es por eso que la felicito tanto a ella como a nuestra liga".

El encuentro terminó con triunfo para Los Ángeles Lakers por 121-107.