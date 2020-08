Jugadores de la NBA pactan boicot en protesta por crimen racial

La NBA y la Asociación de Jugadores "anunciaron hoy que a la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no pisar la cancha este miércoles para el quinto partido contra los Orlando Magic, los tres partidos de hoy (...) han sido pospuestos", dijo la liga en un comunicado.

Además del partido entre los Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Orlando Magic, también se aplazaron los partidos de primera ronda de playoffs entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder y entre Los Angeles Lakers y los Portland Trail Blazers.

"El quinto partido de cada serie será reprogramado", se limitó a agregar la NBA, sin precisar si estas negativas a jugar tendrán alguna consecuencia para los equipos.

Los jugadores de los Magic, que van en desventaja 3-1 en la serie contra los Bucks, querían jugar el partido, según Shams Charania, del medio digital The Athletic.

La indignación se desencadenó el lunes en Disney World, sede única del final de temporada de la NBA, con la difusión del vídeo de un nuevo abuso policial contra un hombre afroestadounidense.

Blake fue perseguido por dos policías de Kenosha (Wisconsin) que lo balearon a quemarropa cuando entraba a su auto ante la mirada de sus tres hijos.

"Exigimos cambio. Estamos hartos de esto", escribió en Twitter LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, tras el boicot de los Bucks.

POLICE SHOOTING ON AN UNARMED BLACK MAN - KENOSHA WISCONSIN ON 40TH AND 28TH AVE - 8-23-2020.mp4