Néstor Gorosito fue muy duro con el arbitro ante San Lorenzo

Con el gol de Adam Bareiro, el "Ciclón" derrotó al elenco platense en el Bosque y lo dejó prácticamente fuera de la pelea por el Campeonato, que lo tiene a Boca como único puntero con 48 unidades, seguido de Racing y Atlético Tucumán con 44, mientras que el Lobo quedó con 40 puntos a falta de seis en disputa.

"Fue un partido muy trabado, de mucha lucha y con pocas situaciones de gol, nos costó mucho pero tenemos mucha impotencia, ya que a los cinco minutos te das cuenta lo que puede llegar a pasar. Después quieren hacer denuncias, que se dejen de romper los huevos, loco", comenzó quejándose "Pipo" sobre la actuación arbitral de la tarde en La Plata.

También, el ex DT de Tigre comparó la amarilla de Agustín Giay con la expulsión de Nicolás Colazo y, por más que Giay vio la roja más tarde, alegó que no se cobró de la misma manera: "Hay un árbitro para impartir justicia, no injusticia, y si se equivoca para los dos lados, bárbaro, está bien porque todos nos podemos equivocar pero si es para un lado es expulsión y para el otro es amarilla".

Gorosito afirmó que deberán hacer un buen partido contra Argentinos Juniors si quieren seguir en carrera, aunque la próxima semana, el miércoles 19, jugarán los 85 minutos que adeudan contra Boca por la suspensión del partido de hace dos fechas.