Newell's se adelantó a Boca y anticipó la llegada de Banega: "Él nos dio el sí"

Ever Banega le dice no a Boca y regresaría a Newell's

El presidente de Newell's Old Boys , Ignacio Astore , confirmó en las últimas horas que el mediocampista Ever Banega , también pretendido por Boca desde hace un mes, "tiene grandes posibilidades" de volver a Rosario .

image.png

Por el momento, Banega se encuentra de vacaciones en Punta del Este junto a su familia luego de despedirse y rescindir contrato con el Al Shabab de Arabia Saudita en donde jugó su último partido el pasado 30 de diciembre.

"Consideramos que es un jugador de la institución. Ya en alguna otra oportunidad lo hemos buscado. No es que nosotros le sacamos un jugador a Boca, no me quiero tomar esa atribución para nada. Las cosas se fueron sucediendo para que Newell s pudiera meterse en la conversación y ojalá que llegue a buen puerto", aclaró el mandamás de la institución rosarina.

La razón por la que el que el mediocampista de 35 años habría cambiado de idea sería por el interés con una oferta formal que le realizó Newell's, a diferencia de Boca que sólo lo hizo de palabra, con una mejora económica, Además, en Rosario tendrá más protagonismo ya que el "Xeneize" no es prioridad para el DT Diego Martínez.

Banega debutó en Boca (tras un paso por las inferiores de Newell's) en donde la rompió en su primer año y consiguió la Copa Libertadores del 2007.

Luego se marchó a Valencia y de ahí en más estuvo en clubes como Atlético Madrid de España, Newell's (a préstamo en 2014), Sevilla de España, Inter de Italia y Al-Shabab.