No quiere vecinos: River goleó a Gimnasia y volvió a sacar cuatro puntos de distancia

River Plate, sólido líder del campeonato de la Liga Profesional al cabo de 11 fechas, no mostró esta noche el brillo de presentaciones anteriores en el Mas monumental, donde se terminó imponiendo por 3 a 0 a un Gimnasia y Esgrima absolutamente juvenil, cuyo técnico Sebastián Romero reservó a la titularidad de los titulares porque en menos de 48 horas tendrá que recibir a Belgrano, de Córdoba, el próximo sábado a las 19 en La Plata.

La referencia final no es un dato menor, ya que el encuentro comenzó a las 19.30, lo que significa que por media hora no se cumple el plazo reglamentario que debe existir entre un partido y otro, y en este caso el principal afectado es Gimnasia, ya que River jugará desde las 19 del domingo en Rosario visitando a Newell's Old Boys.