Nueva York huele a porro: insólitas quejas en el US Open por el fuerte olor a marihuana

El US Open , el último Grand Slam de la temporada, se esta destacando no solo por el gran nivel mostrado en su primera semana de actividad, sino por el intenso olor a marihuana que huelen los jugadores en los courts del histórico complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center.

En ese sentido, la jugadora ratificó una vez culminado el juego que “era cannabis. No me afectó de ninguna manera, fue sólo un comentario, no tiene nada que ver con el partido. En el entrenamiento, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que quiera. No lo pensás, lo único que te importa es ganar el partido. No le presté mucha atención”.