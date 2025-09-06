Gustavo Fernández y una jornada histórica: campeonato en el dobles y clasificación a la final del US Open

El cordobés está en el cuarto puesto mundial de tenis adaptado. La jornada también lo consagró campeón en el dobles, en el cual hace pareja con el japonés Tokito Oda.

El tenista cordobés Gustavo Fernández clasificó para la final del US Open 2025 , como un logro inédito en su carrera: conquistar al menos un título en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam . Superó en una exigente semifinal al británico Alfie Hewett , número dos del mundo, con parciales de 6-7 (4), 6-1 y 7-5 .

Fernández actualmente está en el cuarto puesto mundial de tenis adaptado y la jornada lo consagró campeón en el dobles, en el cual hace pareja junto al japonés Tokito Oda , su próximo rival en la final del singles.

En dicho encuentro, la dupla superó a la conformada por los británicos Alfie Hewett , a quien Gusti dejó en el camino en el torneo individual, y Gordon Reid , por 6-1, 2-6 y 10-6 .

Contra Hewett, el partido se jugó en las canchas de Flushing Meadows, cargadas de intensidad. Tras perder el primer set en un desempate, el cordobés logró revertir el marcador y sellar su pase a la final.

En el segundo set, Gusti impuso su ritmo y se adjudicó el parcial por 6-1. El desenlace llegó en el tercer set, donde, tras desperdiciar un primer punto de partido con el marcador 5-4 a su favor, Fernández concretó la victoria en su segunda oportunidad.

gustavo fernandez paris 2024.jpg A sus 31 años, el Lobito buscará en la final ante el japonés Tokito Oda sumar el sexto trofeo grande de su carrera y el primero en el US Open. @enardinfo

El camino del argentino hacia la final incluyó victorias previas ante Stephane Houdet y Ruben Spaargaren en las rondas anteriores. En la semifinal, su desempeño se reflejó en los 38 winners que conectó y los 13 errores no forzados que cometió.

A sus 31 años, el Lobito buscará en la final ante el japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo, sumar el sexto trofeo grande de su carrera y el primero en el US Open.

Hasta el momento, su palmarés en torneos de Grand Slam incluye los títulos del Australian Open en 2017 y 2019, Roland Garros en 2016 y 2019, y Wimbledon en 2019. Si se consagra en Nueva York, Fernández completaría el círculo de victorias en los cuatro grandes escenarios del tenis adaptado.

Además, el argentino obtuvo la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile (2023), Lima (2019), Toronto (2015) y Guadalajara (2011).

En dobles, sumó un Abierto Francés (2019) y dos All England (2015 y 2022), junto a tres medallas doradas parapanamericanas en esa modalidad. Su desempeño en los Juegos Paralímpicos de París 2024 le valió la medalla de bronce.

Una vez finalizado el partido, en diálogo con Mundo Tenis Arg, Fernández habló sobre lo que significó el encuentro: “Es una cosa de locos, no tengo mucho para decir ahora. No lo puedo creer. Estoy contento. Ahora, a pensar en mañana, pero en algún momento, quiero digerir esto que es muy importante para mi”.

