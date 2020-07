En su mejor momento, Ocampos no se olvida de River

Además, mencionó sus inicios en el "Millonario": "Estábamos jugando en la B Nacional, en el momento más oscuro del club, pero para mí era la Champions League. Yo estaba cumpliendo un sueño: tenía 17 años y estaba jugando en Primera, cosa que no le pasa a muchos jugadores, y encima en River. Lo disfruté un montón".

Y concluyó: "Para mí, River está entre lo más importante de mi carrera. Di mis primeros pasos y me empecé a formar como profesional".

Sobre su última actuación con Sevilla, donde además de convertir un gol terminó atajando por la lesión del arquero checo Tomás Vaclik y salvando el empate en la última jugada expresó en diálogo con la señal de cable TyC Sports que “nunca me imaginé que iba a atajar en un partido oficial y menos en las circunstancias en las que estábamos, unos nervios tenía...".

En el minuto de descuento, el exjugador de River le tapó con el pie un remate al arquero rival, el serbio Marko Dmitrovic, quien había ido a buscar el empate a la salida de un córner.

Así lo relató el propio héroe de la jornada del lunes: "El árbitro dijo 'última jugada y se termina'. Después que la atajé, me dio un ataque de adrenalina, no sabía qué hacer y me paralicé. Fue una locura".

Por otra parte, habló de su regreso a la selección argentina gracias a su bien nivel en el conjunto sevillano: "Volver a la Selección es un privilegio, nunca había estado en la mayor, llegar a ir fue algo único. Vestir la camiseta de mi país no sé si tiene precio".

En cuanto a Messi, Ocampos manifestó: "Cuando llegué no estaba en la convocatoria, ya lo había cruzado porque habíamos jugado en contra. Impone un montón por todo lo que representa, fue un poco chocante pero después lo normal, es uno más del equipo".