Ocon ya tiene reemplazo en la Fórmula 1 2027: quién es Rafael Camara + Agregar ámbito en









El equipo Haas confirmó la llegada del joven piloto brasileño con un contrato de varios años para la temporada 2027.

El brasileño Rafael Camara dará el salto a la máxima categoría del automovilismo de la mano de Haas. Rafael Câmara

El mercado de pases de la Fórmula 1 para la temporada 2027 sumó una confirmación que emocionó a Latinoamérica. Haas anunció oficialmente la incorporación del brasileño Rafael Camara con un contrato multianual. El piloto de 21 años debutará en la máxima categoría del automovilismo en el próximo campeonato y ocupará el lugar de Esteban Ocon.

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La llegada de Camara representa además una noticia histórica para el automovilismo sudamericano. A partir de 2027, Brasil volverá a contar con dos representantes titulares en la grilla de la Fórmula 1 junto a Gabriel Bortoleto, una situación que no se registraba desde la temporada 2016 con la presencia de Felipe Massa y Felipe Nasr.

Haas F1 Team Esteban Ocon deja Haas en 2027 La desvinculación de Ocon se formalizó tras el anuncio del propio piloto en sus redes sociales el pasado 30 de septiembre. El corredor de 30 años se había sumado al equipo en 2025 tras su paso por Alpine, disputando un total de 39 Grandes Premios y logrando un quinto puesto en China como su mejor resultado.

Pese a que el jefe de la escudería, Ayao Komatsu, agradeció públicamente el profesionalismo del francés, la desvinculación estuvo llena de tensión. Durante el fin de semana en Sepang, Ocon manifestó su malestar por la forma en que el equipo manejó su salida y remarcó que la decisión no estuvo relacionada con su rendimiento en pista. "Conozco las razones, pero no las voy a revelar. Está claro que no tienen nada que ver con mi rendimiento. No creo merecer esto para el futuro", sostuvo el piloto.

Esteban Ocon Ante este panorama, Aston Martin apareció como un posible destino para Ocon, en principio como piloto de reserva. Mike Krack, director de operaciones de la escudería británica, no descartó la chance de sumarlo como suplente y señaló que analizarán esas opciones durante el próximo mes.

Quién es Rafael Camara, el nuevo piloto de Fórmula 1 Nacido en Recife en 2005, Rafael Camara construyó una carrera ascendente en las categorías formativas del automovilismo internacional. El brasileño integra la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari desde 2021 y actualmente lidera el campeonato de la Fórmula 2 con el equipo Invicta Racing, donde suma 207 puntos, cinco poles y triunfos en España, Bélgica y Azerbaiyán. El recorrido del brasileño incluye el título de la Fórmula 3 en 2025 con el equipo Trident, además de consagrarse en la serie FRECA y finalizar en el podio de la Fórmula 4 italiana. Su primer contacto con Haas ocurrió en agosto durante una práctica privada en Portimão, Portugal, donde condujo el monoplaza VF-25. Rafael Camara Tras la confirmación del acuerdo, el joven piloto expresó su entusiasmo por este nuevo paso en su trayectoria profesional: "Estoy muy contento de incorporarme a Haas como piloto oficial en Fórmula 1. Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí". En la misma línea, remarcó que su objetivo estará puesto en la preparación previa: "Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, conocer el coche y seguir desarrollándome como piloto".

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