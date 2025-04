Otra decepcionante carrera de Jack Doohan en Fórmula 1: ¿Se abre la puerta para Franco Colapinto?

Jack Doohan lamentó una nueva mala actuación: "Las cosas no estaban haciendo clic"

Sobre su actuación este domingo, explicó: “Combinación de cosas que simplemente no estaban haciendo clic. El primer stint no parecía terrible, pero obviamente me la jugué con el coche de seguridad de la primera vuelta. Lo cuestioné inicialmente porque, bueno, tenemos 49 vueltas para ir aquí en este duro. Y, para ser honesto, me sentí muy cómodo en las primeras vueltas detrás de Nico (Hulkenberg). Obviamente, no lo suficiente como para pasar en las rectas. Y así intenté tomar una especie de vuelta para no estar tan pegado detrás de él, y dejar que todo se enfríe. Pero si no estaba en ese 0.5, 0.6 e incluso en los 0.8, era una víctima de los coches de detrás”.

En relación a las próximas carreras, Doohan anticipó: “Creo que solo tenemos que centrarnos en nuestros puntos fuertes. Y creo que si ponemos todo junto en una vuelta, podemos estar allí en la Qualy. Creo que entonces eso hará todo un poco más fácil. Vamos a hacer nuestra estrategia un poco más simple, y vamos a no presionarnos a tener que hacer cosas tal vez tan aventureras para tratar de compensar. Hoy, definitivamente, había mucho más pasando y algunas dificultades más. Pero solo tenemos que mantener la cabeza baja, la frente en alto y seguir empujando”.

Por su parte, Oliver Oakes, jefe de Alpine, comentó las decisiones que tomaron en Jeddah y argumentó lo que buscaron con Doohan. “Aprovechamos la oportunidad para que Jack entrara en boxes en la primera vuelta tras la salida del safety car y se quedara largo (en pista). A partir de ahí, podíamos plantearnos una sola parada y mantener a Jack en pista hasta el final. Finalmente, Jack no tuvo ritmo con los neumáticos duros, lo que complicó la tarde”, argumentó.

Doohan tuvo inconvenientes durante todo el fin de semana y Gasly le sacó una enorme diferencia en todas las sesiones del GP de Arabia Saudita. En la primera práctica libre quedó a 0.944 de su compañero, mientras que en la segunda fue superado por 0.806. En los últimos ensayos, Gasly volvió a quedar por delante del australiano con una ventaja de 0.273. Más allá de que las pruebas suelen llevarse a cabo con diferentes programas, el francés le sacó una distancia notable. La qualy estuvo en la misma línea y Doohan quedó afuera en la Q1, mientras que el piloto de 29 años llegó a la Q3.

Crece la expectativa por el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Ante los malos rendimientos de Doohan, crecen las expectativas por un eventual regreso de Franco Colapinto a la Máxima. El australiano tiene contrato con la escudería francesa por cinco fechas esta temporada (ya se cumplieron este domingo) y ahora debe definirse cuál será su futuro. El bonaerense de 21 años es uno de los tres reservistas del equipo y aparece como principal candidato a reemplazar a Doohan en caso de una eventual salida.

Alpine está necesitado de sumar unidades debido a que ocupa el penúltimo lugar en el Campeonato Mundial de Constructores, en el que culminó sexto en el anterior certamen. Los puntos equivale a mucho dinero y cada unidad oscilaría los 480 mil dólares.

Si bien medios europeos como The Racer y AMuS afirmaron que Doohan cuenta con un período de gracia hasta el receso del verano europeo, por el momento su futuro en la Fórmula 1 permanece incierto.