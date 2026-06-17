Otra sorpresa: la Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo contra Congo y empató en su debut + Agregar ámbito en









Los lusos estuvo imprecisa en la terminación de jugadas ante un equipo africano firme, que aprovechó la que tuvieron para marcar su primer tanto en la Copa del Mundo

Portugal y RD Congo igualaron en su debut en el Mundial 2026. @brfootball

El Mundial 2026 ya está en marcha y las sorpresas están al orden del día. Este miércoles, en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, una de las candidatas, Portugal, empató 1 a 1 contra Congo, una de las, a priori, más débiles. El resultado inesperado generó el malestar de los hinchas portugueses hacia el entrenador Roberto Martínez .

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El encuentro arrancó de la mejor manera para los portugueses. A los 6 minutos, tras un gran centro de Pedro Neto, Joao Neves saltó con una potencia impropia de su 1,74 m de estatura, elevándose como si midiera 1,90 m, para marcar de cabeza el primer gol del partido. Fue, además, su estreno goleador en los mundiales.

La alegría de los lusos no duró mucho, porque en la última jugada de Congo en el primer tiempo, aprovechó una buena secuencia de pases y Arthur Masuaku tiró un centro formidable a Yoane Wissa para que cabecee dentro del área chica y deje sin posibilidades al arquero Diogo Costa.

Ya en el segundo tiempo, Portugal se siguió quedando con el dominio de la pelota pero penetrando poco en la zona ofensiva. Ante esto, Roberto Martínez decidió cambiar la táctica y empezaron a pegarle más desde afuera del área, pero no obtuvieron resultados. Los Leopardos por su parte, se activaron en los últimos minutos y casi consiguen la roja de Tomás Araujo, central portugués, que quiso parar a Wissa de un agarrón y todo el banco reclamó su expulsión. Finalmente, el árbitro decidió no ir a revisar al VAR y el encuentro terminó en empate 1 a 1, dejando a la mayoría del estadio sorprendido.

Los partidos que le quedan a Portugal y Congo Después de un empate inesperado, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo volverá a jugar el martes 23 de junio a las 14 horas, frente a Uzbekistán, y cerrará su participación en la fase de grupos antes Colombia, el sábado 27 de junio a las 20:30 horas, en lo que será el partido estelar del Grupo K. Congo, por su parte, consiguió un resultado histórico teniendo en cuenta que está jugando por segunda vez una Copa del Mundo: el gol de Wissa fue el primero para la nación africana en el certamen. La segunda fecha será contra Colombia el martes 23 de junio a las 23 horas. Cerrarán su participación en la fecha tres ante Uzbekistán, el sábado a las 20:30 horas.