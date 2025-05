Patadas, provocaciones e insultos: el día que Lionel Scaloni enfrentó David Beckham dentro y fuera de la cancha

"He tenido muchas (peleas) más, pero la de Beckham es famosa por todo lo que representaba él y por cómo se había dado. Nosotros nos jugábamos el título con ellos, en cancha de ellos y faltando tres minutos nos hacen el 2-1", explicó el DT de la Selección Argentina.

Las declaraciones de ambos jugadores luego del cruce

Minutos después de terminado el encuentro, Scaloni se refirió al altercado con Beckham y dio detalles de los sucedido: “¿No vieron qué pasó? No quiero decir nada. No necesito hablar con Beckham. ¿Para qué? Me ofreció la mano y no se la di porque fue un gesto falso". Además, destacó las razones de su enojo: "Me miró y se tocó los genitales. ¿Qué tengo que pensar de eso?".

Por su parte, Beckham se desentendió de la jugada pero aprovechó para lanzarse un dardo a Scaloni y a sus compatriotas. "No tengo ningún problema. Ya está, no pasó nada. Antes del partido no sabía que Scaloni era argentino, ahora ya sé que es otro argentino al que no le gusto", aseguró.