Polémica en los Juegos Olímpicos: el impacto internacional de la participación de la boxeadora argelina

Además, durante una reunión con atletas italianos declaró que no está de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI) y que " las atletas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidas en las competiciones femeninas ".

Milei Elon Musk.jpg Javier Milei y Elon Musk se metieron en la polémica de género en los Juegos Olímpicos.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, se metió en la polémica y utilizó sus redes sociales para opinar sobre la participación de la boxeadora argelina en los Juegos Olímpicos.

De esta manera, a través de su cuenta de X, expresó: "A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Si seguía la matada".

Las imágenes del combate entre Khelif y Carini se hicieron virales en las redes sociales y se colaron en los posteos sobre la campaña presidencial estadounidense. Incluso, varios congresistas republicanos publicaron mensajes en X insinuando que Khelif sería un hombre.

En tanto, Elon Musk, propietario de la red social y partidario de Donald Trump, respondió a un usuario que compartió escenas de la pelea asegurando: "Kamala Harris lo apoya". Además, sentó su postura al citar un tweet que dice: "Los hombres no pertenecen a los deportes femeninos".

Cómo fue la polémica pelea en los Juegos Olímpicos 2024

La argelina peleó contra la italiana Angela Carini y la venció en apenas 46 segundos de combate. Tras recibir un potente golpe en el rostro, su rival se fue hacia su esquina para retirarse.

Luego, el juez dio a Khelif como vencedora de la pelea y Carini cayó de rodillas entre lágrimas. Tras esto, la boxeadora argelina se acercó a ella a estrecharle la mano, pero la italiana evitó el saludo.

Sobre esto, la italiana declaró: "No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir". Y agregó: "Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor".

Finalmente, Angela Carini aseguró que no es nadie para juzgar o tomar una decisión y sostuvo que si Khelif está en los Juegos Olímpicos "por algo será".