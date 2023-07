Polémica en Turquía: dos clubes grandes se pelean por Leandro Paredes

No obstante, el histórico rival del Galatasaray se metió en las negociaciones: el subcampeón Fenerbahce no respetó las charlas que mantuvo su clásico con el club parisino y le comunicó a la institución francesa que hará la misma oferta que su rival pero le sumará un millón más al préstamo. Aún no hubo respuesta para ellos por parte del PSG.