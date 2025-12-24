AFA levantó la suspensión a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba

El Tribunal de Disciplina dio por cumplido el castigo impuesto tras los incidentes ocurridos en la Copa Argentina y dejó sin efecto la inhabilitación que pesaba sobre el dirigente cordobés.

La resolución se apoyó en el tiempo transcurrido, el pedido de disculpas públicas y los criterios de razonabilidad previstos en el Código Disciplinario.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió dar por cumplida la sanción impuesta a Andrés Fassi , presidente de Talleres , tras los incidentes protagonizados con el árbitro Andrés Merlos luego de un partido de Copa Argentina frente a Boca Juniors .

La decisión representa una señal positiva en el plano institucional para el club cordobés, ya que el dirigente queda plenamente habilitado para ejercer sus funciones.

Fassi había sido sancionado con 24 meses de suspensión , tanto por el enfrentamiento con el árbitro como por haber intentado frenar una asamblea de la AFA mediante una denuncia ante la Inspección General de Justicia , sin recurrir previamente a los organismos deportivos correspondientes. El Tribunal consideró que esa acción constituyó una violación a los estatutos de la entidad.

En su resolución, el organismo disciplinario fundamentó el levantamiento de la sanción en distintos aspectos: la necesidad de preservar el orden deportivo y la autoridad institucional , el hecho de que ya transcurrió más de un año desde el episodio ocurrido el 7 de septiembre de 2024 , y el pedido de disculpas públicas realizado por el propio dirigente.

Además, recordó que el Código Disciplinario contempla la posibilidad de suspender total o parcialmente una sanción en función de criterios de razonabilidad y proporcionalidad .

Las disculpas de Fassi se produjeron durante una conferencia de prensa brindada en septiembre, en la que reconoció su error y calificó aquel episodio como uno de los momentos más difíciles de su vida en el fútbol. En ese contexto, también pidió disculpas al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y remarcó que las instituciones deben estar por encima de las personas.

Tras ese gesto, Tapia aceptó una invitación para visitar el predio de Talleres, donde recorrió las instalaciones y destacó el trabajo desarrollado en las divisiones inferiores.

De este modo, el levantamiento de la sanción no solo implica el cierre formal del castigo, sino también el final de un conflicto que había escalado al plano institucional dentro del fútbol argentino.

Una relación tensionada con la conducción de la AFA

Más allá del episodio puntual, la relación entre Fassi y la conducción de la AFA ya se encontraba deteriorada desde antes del conflicto disciplinario. El presidente de Talleres se había manifestado públicamente a favor de la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y en contra de la anulación de los descensos en el fútbol argentino.

En ese marco, impulsó una acción legal ante la IGJ para cuestionar la Asamblea de octubre en la que Tapia fue reelecto como presidente de la AFA. Fassi también recibió respaldo político tras reunirse con el presidente Javier Milei, quien se expresó en favor del modelo de SAD.