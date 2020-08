Di María, Icardi y Paredes lograron la triple corona de Francia con PSG

En la tanda de penales para el PSG convirtieron Di María, el italiano Marco Verratti, Paredes, el español Ander Herrera, el brasileño Neymar y el español Pablo Sarabia.

Para Lyon lo hicieron el danés Joachim Andersen, el camerunés Karl Toko Ekambi, Maxence Caquerec, el brasileño Thiago Mendes y Houssem Aouar; y el costarricense Keylor Navas le contuvo el remate al burkinés Bertrand Traoré.

El partido se jugó en el Stade France, en París, solamente con 5.000 personas ubicadas en las cabeceras, debido a la pandemia de coronavirus.

Fueron titulares Di María (amonestado a los 25 minutos del tiempo extra) e Icardi (reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo), mientras que Paredes ingresó para el suplementario y recibió la tarjeta amarilla a los 10 minutos de entrar.

Lyon terminó con 10 jugadores por la expulsión del brasileño Rafael a un minuto del final del alargue.

PSG, que tiene la mente en el cotejo ante Atalanta de Italia, por los cuartos de final de la Champions League, en Lisboa el 12 de agosto próximo, no tuvo por lesión al delantero Kyllian Mbappé, una de sus figuras.

El atacante campeón mundial en Rusia 2018, de 21 años, sufrió un severo esguince de tobillo derecho el viernes de la semana pasada en la final de la Copa de Francia que le ganó 1 a 0 al Saint-Etienne y tampoco estará disponible ante los italianos.

No obstante el PSG logró un nuevo título, una copa que obtuvo en nueve ocasiones, cinco consecutivas hasta que el año pasado la ganó Racing de Estrasburgo.

Di María consiguió el 26to título en su carrera y entre los futbolistas argentinos es sólo superado por Lionel Messi con 35, Carlos Tevez con 28 y Luis "Lucho" González con 27.

The last one La dernière @coupedelaliguebkt .#PSGOL #ParisSaintGermain #PSG #Paris #Football #AllezParis #ICICESTPARIS #OlympiqueLyonnais #Lyon #CoupeDeLaLigue #FinaleCDL #KeylorNavas #Navas #CostaRica #StadeDeFrance