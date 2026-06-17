Quién es Joao Neves, el bicampeón de la Champions League que debutó en el Mundial y convirtió para Portugal

Con apenas 21 años, el mediocampista central del Paris Saint Germain anotó a los 6 minutos de partido frente a Congo en su primera experiencia mundialista. Su historia.

João Neves convirtió este miércoles en el 1 a 1 de Portugal frente a Congo en el debut del Mundial 2026 y escribió una nueva página en su carrera, tras consagrarse el mes pasado en la Champions League con el Paris Saint-Germain. El mediocampista es uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo. Con su gol ratifica el gran momento que atraviesa.

Nacido como João Pedro Gonçalves Neves en Tavira, Portugal, inició su recorrido futbolístico en clubes de su ciudad natal hasta que en 2016 fue incorporado a las divisiones inferiores del Benfica, uno de los grandes del país. Su primer contrato profesional lo firmó en diciembre de 2020 y, dos años después, se convirtió en una de las figuras del equipo que conquistó la UEFA Youth League.

Su irrupción en el plantel profesional llegó pocos meses después frente al Braga bajo la conducción de Roger Schmidt. Con apenas 18 años, Neves comenzó a ganar protagonismo: integró el plantel campeón de la Primeira Liga en la temporada 2022-2023 y también disputó la UEFA Champions League. Ese mismo año anotó su primer gol como profesional en el clásico ante Sporting de Lisboa.

De perfil diestro y gran despliegue, Neves continuó consolidándose durante la siguiente campaña y se convirtió en una de las principales piezas del Benfica. A la par, debutó con el combinado mayor en octubre de 2023 frente a Bosnia y Herzegovina. Por buenos rendimientos, rápidamente se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

El momento de quiebre en su carrera llegó en 2024 cuando dio el salto al Paris Saint-Germain. Allí terminó de explotar su potencial junto a su compañero en el mediocampo, el portugués Vitinha. En el club parisino se consolidó como uno de los mejores volantes del continente, pieza importante en la obtención de la primera UEFA Champions League del equipo en 2025 frente al Inter de Milán.

Un año después, el portugués, ya consolidado en el primer equipo, fue una vez más clave para repetir el título en la máxima competición europea. En la final ante Arsenal, Neves compartió el mediocampo con Vitinha, con quien jugó este miércoles frente a Congo.

Portugal selló su clasificación al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias UEFA. Comparte el Grupo K con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.