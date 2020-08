F1: Mercedes acelera a fondo contra Racing Point

"Si alguien piensa que nos equivocamos, debería protestar. Seremos felices de ir a la Justicia", afirmó Wolff dos días después de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sancionara a Racing Point.

La reacción de Wolff se conoce después que cinco equipos decidieron apelar la sanción de la FIA contra Racing Point, acusado de haber copiado el modelo 2019 de Mercedes.

Racing Point sufrió la quita de 15 puntos en el Torneo de Constructores y además recibió una multa de 400 mil euros por haber copiado, supuestamente, los conductos de los frenos de los monopostos de Mercedes.

"No fuimos denunciados. No cometimos ningún error y creo firmemente que Racing Point no hizo nada de malo. Nuestra reputación es importante pero está intacta", enfatizó Wolff en dichos recogidos por la cadena británica BBC.

Racing Point presentó una intención de apelación contra la decisión de la FIA junto a Ferrari, McLaren, Renault y Williams, que buscan una aclaración respecto de la sanción.

Asimismo, BBC reportó que Racing Point confía revertir el fallo basado sobre la base de que infringió una regla según la cual las escuderías deben proyectar por sí solas algunas piezas decisivas del auto referidas como "partes enumeradas".

Los conductos de los frenos, que juegan un rol importante en la aerodinámica de los monopostos de la F1, fueron agregados a esta lista de factores de diferenciación de las prestaciones para esta temporada.