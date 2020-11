Después de 17 días en el cargo, Botafogo anunció que Ramón Díaz no es más el técnico El Botafogo de Brasil anunció este viernes que Ramón Díaz no es más el técnico del primer equipo, cargo en el cual asumió el pasado 10 de noviembre. La entidad justificó que "no puede esperar más" al entrenador que aún no pudo dirigir al elenco porque debió someterse a una cirugía. Para colmo, ya contrató a su reemplazante.