Red Bull no obligará a Verstappen a quedarse en la escudería si quiere irse

En declaraciones en Arabia Saudí, Verstappen dijo: "Siempre he indicado claramente que Marko tiene que quedarse. No puedo continuar sin él".

Las duras palabras de Verstappen al respecto fueron vistas por muchos como un claro mensaje político a la cúpula directiva de Red Bull sobre las consecuencias de tomar medidas contra Marko.

El holandés, sin embargo, fue menos ambiguo en su apoyo al director del equipo, Christian Horner, a quien su padre Jos Verstappen pidió abiertamente que sea despedido para evitar que la escudería se desintegre.

Horner es consciente de la importancia del apoyo público de Verstappen a Marko, y de sus afirmaciones de que no desearía quedarse si perdiera a su estrecho aliado.

Verstappen junto a Helmut Marko. El campeón del mundo de Fórmula 1 dijo que si el asesor de deportes de motor de la compañía se iba él podía abandonar la escudería.

Sin embargo, Horner ha dejado claro que si Verstappen se siente tan convencido de no permanecer en el equipo, entonces no lo sujetaría ciegamente a su contrato.

"Es como cualquier cosa en la vida: no puedes obligar a alguien a estar en algún sitio sólo por un trozo de papel", dijo Horner.

"Si alguien no quería estar en este equipo, no vamos a obligar a nadie, en contra de su voluntad, a estar aquí. Esto se aplica tanto a los maquinistas como a los diseñadores o a las funciones de apoyo de que se llevan a cabo en la empresa.

"Participar en un equipo como éste implica compromiso y pasión. Max la tiene. Lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años.

"No tengo ninguna duda de su compromiso y su pasión de cara al futuro".

Las declaraciones de Horner suponen un notable cambio de tono respecto a su postura antes del Gran Premio de Arabia Saudíta, cuando dijo que no tenía ninguna duda de que Verstappen cumpliría su contrato con el equipo.

Se entiende que en un nivel superior dentro de la compañía de bebidas energéticas Red Bull, ha habido frustraciones crecientes sobre la forma en que los problemas internos dentro del equipo se han jugado en los medios de comunicación a través de filtraciones y sesiones informativas privadas.

Verstappen es visto como uno de los pilares clave en el reciente éxito de Red Bull en la F1, no es imposible que si la angustia fuera de la pista continúa sin disminuir, entonces podría ser visto como un precio que no vale la pena pagar al hacer cualquier intento de retenerlo si desea irse. Pero aunque la situación no es ideal, Horner insiste en que la relación con su piloto no se ha visto afectada.