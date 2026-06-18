República Checa anotó el gol más rápido del Mundial 2026, pero no le alcanzó y empató con Sudáfrica + Agregar ámbito en









Checos y sudafricanos no pasaron del 1 a 1 por la segunda fecha del Grupo A. La apertura del partido llegó a los cinco minutos, en los pies de Michal Sadílek. De penal igualó Teboho Mokoena.

Sudáfrica lo empató sobre el final con un gol de penal de Teboho Mokoena. @ceskarepre_cz

República Checa anotó este jueves el gol más rápido del Mundial 2026 en el empate 1 a 1 ante Sudáfrica en Atlanta por la segunda fecha del Grupo A. Ambos equipos mantienen viva su chance de clasificación a los 16avos de final.

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Checos y sudafricanos llegaban obligados tras haber perdido en sus respectivos debuts y terminaron repartiendo puntos en un encuentro parejo que se resolvió recién en los minutos finales.

El conjunto europeo golpeó rápido y se puso en ventaja a los seis minutos de juego. Tras una buena acción colectiva, Michal Sadílek definió con precisión para marcar el 1-0 a los cinco minutos y encaminar un partido que, en principio, se presentaba favorable para los checos.

checa sudafrica @ceskarepre_cz Checos y sudafricanos no levantan. Tras las derrotas con Corea del Sur y México respectivamente, no pasaron del empate. @ceskarepre

El conjunto europeo tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró concretar. Mientras que Sudáfrica apenas inquietó con una acción que estuvo cerca de convertirse en empate tras un rebote del arquero Matj Ková.

En el complemento, República Checa bajó la intensidad y cedió terreno. Los dirigidos por Hugo Broos crecieron en el campo de juego y con el correr de los minutos encontraron la igualdad a los 83 mediante un penal por una mano dentro del área. Teboho Mokoena transformó el penal en gol para establecer el 1 a 1 definitivo. El empate dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo A y obligados a jugarse la clasificación en la última jornada. República Checa enfrentará a México en el Estadio Azteca, mientras que Sudáfrica se medirá con Corea del Sur. El resultado también favoreció a mexicanos y surcoreanos, que cerrarán la fecha con tres unidades cada uno y la posibilidad de quedar como líderes de la zona.