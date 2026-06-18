Una falla informática de la FIFA permitía que un intruso controle las transmisiones del Mundial

El dato surgió de una investigación que reveló el desperfecto. El reporte arrojó una vulnerabilidad de las API, una especie de puentes que permite la conexión entre programas.

Una investigadora se registró en una plataforma para agentes de jugadores de fútbol y descubrió la falla.

Especialistas en seguridad informática encendieron las alarmas tras una serie de ciberamenazas vinculadas al Mundial 2026 , por una falla detectada en un sistema de la FIFA . Entre otras, se registraron suplantación de identidad y distribución de malwares.

El dato surgió de una investigación que reveló un desperfecto que permitía la intromisión de ajenos en las transmisiones oficiales del torneo. No obstante, tras el reporte se emparchó la brecha de seguridad en las plataformas digitales del organismo, según indicó la publicación TechCrunch .

La investigadora en seguridad, conocida como BobDaHacker, afirmó haber accedido a varias plataformas del organismo regulador del fútbol mundial , colándose a través de una brecha simple que permitía controlar las transmisiones de los partidos.

La mujer, en primera instancia, se registró en una plataforma para agentes de jugadores de fútbol, gestionado por la FIFA. Tras poder burlar la vulnerabilidad en una API oficial —las APIs son como “puentes digitales” que permiten a diferentes programas comunicarse entre sí— logró ingresar a varios sistemas internos.

Ciberdelito hacker La investigadora en seguridad, conocida como BobDaHacker, afirmó haber accedido a varias plataformas del organismo regulador. freepik.es

El problema central era que la API no verificaba si el usuario de la cuenta tenía la autorización para acceder a esos permisos. Una vez dentro, el intruso podría controlar por completo las transmisiones televisivas de la FIFA. Esto incluía el sistema que muestra los partidos en todo el mundo, en los hogares, además de las imágenes que aparecen en las pantallas de los periodistas en los estadios y medios.

“Un solo atacante podría haber secuestrado todas las cámaras simultáneamente”, sostuvo BobDaHacker, que en una entrada de blog publicó sus hallazgos y pruebas de la metodología que empleó para vulnerar las plataformas.

Los insólitos errores en los nombres del plantel argentino en un video de la FIFA para el Mundial

Un video de la FIFA se hizo viral en redes sociales este martes por los nombres mal escritos de los jugadores del plantel de la Selección argentina. El video en cuestión era para presentar a los futbolistas argentinos previo a su encuentro ante Argelia, ordenados por orden numérico, pero los errores causaron furor en redes.

Los jugadores mostraron una hoja tamaño A4 en el que estaban su primer nombre y el apellido junto al dorsal de su camiseta. A medida que lo mostraban, cada uno iba mencionándolo.

Carteles escritos con "Nicholas" Tagliafico en lugar de Nicolás y Exequiel "Pacacios", por Palacios, fueron algunos de los que estuvieron mal escritos y que más resonaron, sobre todo porque fueron tachados sobre el mismo papel en lugar de imprimir uno nuevo.

A Leandro Paredes, por su parte, directamente lo nombraron como "Leonardo", mientras que a Nahuel Molina le eliminaron su segundo apellido pero se puede leer en el papel que sostiene en su mano.

Las equivocaciones, aunque menores, quedaron registradas en las imágenes y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los hinchas compartieron capturas y comentarios sobre los fallos.