"Riquelme va a ser presidente de Boca", vaticinó Ameal

"Nosotros hoy no tenemos dudas, por las encuestas que manejamos, que en las próximas elecciones vamos a ganar. En este momento tengo ganas de gestionar, pero cuando llegue la etapa de tomar decisiones al respecto lo haremos. Después, y lo dije toda la vida, Riquelme va a llegar a ser presidente de Boca. Mi relación con él es 11 puntos" , sentenció Amor Ameal en una entrevista con TyC Sports.

"Nosotros lo que podemos presentar en las próximas elecciones es gestión, trabajo y fútbol. Si tuviera que calificar lo hecho por nuestra administración le pondría un 8. Y eso es porque nosotros no paramos de trabajar. Por eso estoy muy conforme por todo lo que se ha logrado. Y los que van a la Bombonera todos los días van a ver siempre cosas distintas" , argumentó.

En ese punto Ameal eligió referirse a la competencia que tendrá la actual administración justamente de cara a esas próximas elecciones de diciembre, y al respecto le apuntó al ex titular del club, Mauricio Macri , de quien dijo que le parece "muy bien que quiera participar. Pero al que tiene que convencer es al socio, no a mi" , argumentó.

"Nosotros tenemos una buena economía en el club que queremos seguir manteniendo, por lo que no vamos a desangrar a la institución para traer refuerzos. Pero atención que estamos muy bien y contentos con nuestro plantel", apuntó.

"Y si hablamos de jugadores en particular, esta última aparición de Valentín Barco nos ilusiona porque es un jugador distinto, pero por eso mismo y porque tiene 18 años hay que llevarlo con calma. Y él también tiene que parar la ansiedad", recomendó.

Luego enunció como bandera que bajo su administración "la cancha no se va a ir de la Boca. Es que no queremos una de tenis donde está la Bombonera. Por eso lo que vamos a hacer es llevar un proyecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder ampliarla".

Acerca del próximo "Superclásico" del 7 de mayo en el Más Monumental advirtió que no cree "que en el fútbol argentino un equipo esté cuatro goles por encima de cualquier otro. Reconozco que River juega muy bien y no me gusta como estamos en el campeonato, porque deberíamos tener más puntos, .pero los partidos se ganan y se pierden, es así", aceptó.

"Y lo mismo pasa con la Copa Libertadores. Todos queremos la séptima, pero no se cuantas séptimas hay. Por lo pronto nosotros dijimos al llegar que íbamos a apostar con fuerza a las divisiones inferiores y lo estamos haciendo", apreció.

"Y otra cosa, hablando de cosas que sostuvimos siempre: personalmente nunca estuve de acuerdo con el VAR. Es que era algo que supuestamente venía a mejorar todo, pero lo que hace es empeorar", cuestionó finalmente Ameal, nacido en Berazategui hace 74 años, quien confesó que "de chico", con su padre iban "siempre a ver a Independiente", y que su madre, "la que sabía de fútbol", lo hizo inclinarse por Boca.