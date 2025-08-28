Manuel Adorni sobre el escándalo en ANDIS: "Espero que la Justicia actúe con independencia"

El vocero presidencial no aceptó preguntas. Recordó que se inició una auditoria en ANDIS y lo vinculó con la campaña.

En una conferencia exprés en la que no aceptó preguntas, el vocero presidencial, Manuel Adorni condenó el ataque al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y se refirió al escándalo en ANDIS . "No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires", lanzó y reclamó: “Espero que la Justicia actúe con independencia”.

La de este jueves fue la primera conferencia de prensa del vocero presidencial luego de que estallará el escándalo entorno a la agencia nacional el pasado martes. "Argentina volvió a tener un año electoral y volvieron a aparecer los ataques violentos , los paros extorsivos, las leyes sin financiamiento y las operaciones mediáticas", sentenció Adorni.

En el inicio de la conferencia de prensa, Adorni destacó que "a raíz de los audios de publico conocimiento" - que salieron a la luz por primera vez el pasado martes - desde Casa Rosada consideran que cabe " hacer algunas declaraciones ".

"El gobierno nacional apenas tomó conocimiento del tema comenzó una auditoría interna en ANDIS, designó un interventor y desplazó al extitular que está siendo investigado por la Justicia" , remarcó el vocero presidencial. En línea con lo planteado por el presidente Javier Milei , Adorni reconoció los audios, pero desestimó el contenido de los mismos.

"Tanto Martín como Eduardo ("Lule") Menem aclararon que no tuvieron vinculo alguno con las contrataciones de ANDIS", explicó Adorni con el objetivo a desligar a los funcionarios de las acusaciones. Por otro lado, el vocero no hizo mención a la secretaria General de la presidencia, Karina Milei.

En este sentido, Adorni denunció que los audios mismos se tratan de una "operación". "No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a dos semanas de las elecciones en la provincia de buenos aires".

"Recordemos la multiplicidad de intentos que hubo por ensuciar al Presidente", remarcó el funcionario y agregó: "Les recuerdo algunos: cuando lo acusaron de querer vender órganos, de que la libre portación de armas iba a ser para salir a matar gente por la calle, hasta que promovía la venta de niños".

Sobre el caso, sentenció: "Esta administración espera con ansias que la Justicia actúe con la independencia que debe tener este poder".

Manuel Adorni habló sobre las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

En referencia a los actos ocurridos durante la caravana del Presidente junto a su hermana y el principal candidato a diputada por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

"Dos personas fueron detenidas y ya se encuentra a disposición de la justicia por atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba durante su actividad en Lomas de Zamora durante el día de ayer", informó el funcionario.

javier milei en lomas de zamora La comitiva sufrió agresiones por parte de los vecinos.

Luego de las agresiones sufridas por la comitiva de La Libertad Avanza, Adorni confirmó que "el Presidente se encuentra en excelente estado de salud, trabajando en la quinta de olivos". Luego, el vocero ironizó: "No se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer", en referencia a la decisión que tomó el gobierno del expresidente Alberto Fernández tras el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

"Sorprende el silencio de algunos paladines de la democracia y los derechos humano. con vocación selectiva para repudiar atentados. Esta es la Argentina que sostiene la vieja política; la de las piedras y los botellazos; la de salvajes sin escrúpulos para atentar contra la vida humana", sentenció.