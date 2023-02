El "Cuti" Romero se le planta a Tottenham: "Si me prohíben ir, me iría de nuevo"

En declaraciones a TyC Sports y respecto de cómo marcó al delantero noruego Erling Haaland en el reciente partido entre Tottehnahm y Manchester City, el zaguero cordobés indicó: "Soy alumno de (Nicolás) Otamendi a la hora de defender, estoy aprendiendo todavía", aunque no abundó sobre la expulsión que sufrió en ese partido.

"Siempre fui de jugar hombre a hombre. A presionar muy arriba. Con Gasperini lo hacíamos mucho en Atalanta. Entiendo los riesgos. Si tenía que marcar a Julián, no lo tocaba. Julián corre mucho. Menos mal que estaba por el otro lado", añadió.

Sobre su presencia en los amistosos de la Selección en marzo, Romero fue claro: "Si Tottenham me dice que me quede, ya me fui una vez, me iría de nuevo" y luego agregó que, de la concentración en Qatar extraña "todo, se extraña el grupo, el día a día, los mates, los partidos de truco".

Sobre su compañero en la defensa de el seleccionado, Lisandro Martínez, indicó que muchos periodistas ingleses le preguntaron por él y les dijo que "iban a terminar amando al Licha. No es fácil adaptarse a la Premier League".

Al igual que Lionel Messi recientemente, Romero rechazó las acusaciones a los jugadores argentinos de "malos ganadores", al indicar que "últimamente, los argentinos para el resto del mundo somos desubicados o malos ganadores. Lo único que hicimos fue ganar al costo que sea".

"Dos días antes del partido ante Holanda, en los partidos de truco analizábamos las cosas que dijeron ellos, las cosas que dijeron uno y otro, y esas cosas molestan. El fútbol es así, el Mundial es solo un partido. Nuestra forma de ganar fue esa, pero el que revisa toda la película va a ver que fueron ellos los que hablaron mucho antes del partido", agregó.

Además, indicó que "el que se pone analizar y a cuestionar la temperatura con la que se jugó el partido, es porque no respira futbol y nunca vivió el futbol".

"Ganamos de manera justa y lo ganamos bien porque hicimos un excelente partido, nos merecíamos pasar", añadió.

Respecto del cotejo ante Francia, Romero dijo creer que es "el que más vio la final" y que debe haber visto "el partido completo como 20 veces".

"Cuando levanté la copa pensé en mi hijo y me quebré, fue lo más lindo vivirlo al lado de él", relató el central de Tottenham, quien añadió: "Los 40 días de concentración en Catar fueron lo mejor que me pasó en la vida".

De sus inicios como futbolista, Cuti recordó que se fue a probar a River, Independiente y Racing, pero quería estar en Córdoba y jugar en Belgrano.

"Me quise ir de Belgrano porque no jugaba y me dijeron en tres meses volves acá. Irme fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Sufrí mucho irme de Belgrano. Era el sueño de mi vida jugar ahí", precisó.