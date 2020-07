Polémica en Rosario: ¿jugadores de Racing rompieron el aislamiento para entrenar?

View this post on Instagram

⚽ sacá el provecho en este parate y vení a entrenar a TTC. . ❗ Protocolos para entrenamiento. . 90 minutos de entrenamiento físico, técnico y táctico. . ♂️ Gimnasio. . ⛳ Cancha sintético de 11. . Enfocado a jugadores de nivel inferiores de AFA + jugadores Club Tiro Federal . Consultas e inscripción por mensaje directo o por Whatsapp al 3415781618