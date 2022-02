Fórmula 1: cancelan el Gran Premio de Rusia 2022 tras la invasión a Ucrania

Entre los competidores que pidieron la cancelación de la carrera en territorio ruso se encuentran Max Verstappen y Sebastian Vettel, campeones del mundo de automovilismo que condenaron lo sucedido y se refirieron a la cita en la ciudad de Sochi.

"Me he levantado sorprendido, es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré", manifestó Vettel en declaraciones a la prensa.

Y añadió: "Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas, por unos dirigentes muy extraños y locos".

En la misma línea, el neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull y actual campeón mundial, sostuvo que "cuando un país está en guerra no es correcto correr allí".

La página oficial de la Fórmula 1 quitó del calendario la posibilidad de comprar boletos para la competencia.