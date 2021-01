Russo y el Boca modelo 2021: quiénes se irían y la situación de Pavón

Según una versión periodística que causó revuelo en las redes, Russo le habría comunicado a tres jugadores que, en caso de recibir alguna oferta, sería conveniente un cambio de rumbo porque no serán prioridades en su consideración.

La versión, que no tuvo confirmación oficial y que sumó desmentidas también extraoficiales rápidamente, mencionó al lateral izquierdo Frank Fabra, el mediocampista Jorman Campuzano y el atacante Franco Soldano, tres jugadores a los que Russo dio la titularidad en su gestión.

Además, Carlos Tevez seguirá en el club de la Ribera y es el único futbolista imprescindible para el Consejo de Fútbol de la institución.

"Tengo un año más de contrato. Estando de esta manera, estando bien, puedo seguir jugando. Habrá Copa Libertadores, no veo razón para no seguir intentando. Hay Tevez para rato", declaró el "Apache" luego de la consagración en la Copa Diego Maradona de la Liga Profesional, por lo que no habrá suspenso respecto a su futuro.

Entre los jugadores que podrían llegar se encuentra el ex marcador central de la Selección argentina y Estudiantes de La Plata Marcos Rojo, quien ya recibió una propuesta para seguir su carrera en Boca pese a que su pase pertenece al Manchester United de Inglaterra.

Por el lado de Pavón, el delantero se quiere operar de un sobrehueso que tiene en uno de los tobillos, aunque Russo lo espera para el 27 de enero con el objetivo de evaluar su actualidad y tomar una decisión.

"Kichán", de 24 años, y que se inició en Talleres de Córdoba, estuvo en la Mejor League Soccer, pero Los Angeles Galaxy no hizo uso de la opción de 20 millones de dólares que valía su pase y regresó a Boca.